Sp.a: "Nu weten we waarom de Vlaamse regering de cijfers heeft achtergehouden"

07 oktober 2019

14u36

Bron: Belga 43 "De cijfers bevestigen wat we vreesden: er wordt bespaard op kinderen, de wachtlijsten in de zorg zullen alleen maar langer worden en een huis kopen wordt duurder", zegt sp.a-fractieleider Conner Rousseau in een eerste reactie op de vrijgegeven begrotingscijfers. "Het staat er nu zwart op wit. Nu weten we waarom de regering de cijfers de voorbije dagen heeft achtergehouden", aldus Rousseau.

De Vlaamse regering heeft vandaag de veelbesproken begrotingscijfers bekendgemaakt. Die cijfers geven niet alleen een overzicht van de 1,65 miljard euro aan extra geplande investeringen, maar ook van de ruim 2,2 miljard euro aan besparingen die de regering-Jambon plant.

“Nougatbollen”

Volgens oppositiepartij sp.a tonen de cijfers onder meer aan dat er minder geld naar kinderen gaat. "Uit de cijfers blijkt dat er 107 miljoen euro bespaard zal worden door te morrelen aan de index van de kinderbijslag. Dat betekent dat er minder geld naar kinderen gaat", zegt Rousseau.



Hij vreest ook langere wachtlijsten voor personen met een handicap. "In het regeerakkoord staat dat de wachtlijsten teruggedrongen zouden worden. Nougatbollen. De meerjarenplanning bevestigt het cijfer van 270 miljoen euro dat in de pers reeds circuleerde. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft al laten weten dat dit ruim onvoldoende is, en de wachtlijsten met dit beperkte budget alleen maar langer gaan worden."

Woonbonus

Het wordt volgens Rousseau ook duurder om een huis te kopen. "De schrapping van de woonbonus wordt niet gecompenseerd door de registratierechten met amper één procentje te doen dalen. De schrapping van de woonbonus (327 mio) kost de gezinnen deze legislatuur alleen al twee keer zoveel als de verlaging van de registratierechten (140 mio). Een huis kopen wordt dus duurder.”