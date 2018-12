Sp.a niet van plan nieuwe minderheidsregering te depanneren “om afbraakpolitiek voort te zetten” TMA

09 december 2018

07u58

Bron: Belga 14 Het is ondenkbaar dat de sp.a het nieuwe minderheidskabinet van premier Charles Michel gaat depanneren door die vanuit de oppositie telkens aan een wisselmeerderheid te helpen. Dat heeft voorzitter John Crombez gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Zaterdagavond maakte Michel bekend dat zijn regering verdergaat zonder N-VA. De nieuwe coalitie van MR, Open Vld en CD&V beschikt echter maar over 52 van de 150 zetels in het parlement. Een minderheidsregering dus.

Op de vraag of de Vlaamse socialisten, die in het parlement dertien zetels hebben, die regering aan wisselmeerderheden zullen helpen, antwoordde voorzitter John Crombez vandaag negatief. "Dat is vooral inhoudelijk moeilijk voor te stellen", zei de sp.a-voorzitter. "De afbraakpolitiek van de afgelopen vier jaar gaat met deze minderheidsregering gewoon door. Het is ondenkbaar dat wij steun zouden geven aan dit soort beleid."

Crombez noemt het onduidelijk hoe de regering verder moet. Staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) promoveren tot minister, zoals Michel zaterdag aankondigde, "dat gaat niet zomaar", aldus Crombez. Hij gaat er wel vanuit dat Michel en N-VA-voorzitter Bart De Wever afgesproken hebben dat de N-VA vanuit haar nieuwe rol als oppositiepartij af en toe gaat meestemmen met de regeringspartijen.

Crombez haalde nog aan dat zijn partij dossier per dossier zal bekijken of ze voorstellen van de regering kan goedkeuren, maar dat is geen nieuwe houding. "Dat doen wij altijd. Ook de voorbije vier jaar stemden wij mee als iets goed was, alleen gebeurde dat niet vaak.”