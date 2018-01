Sp.a neemt 'schuldindustrie' op de korrel: "Hoeveel geld mag je verdienen op iemands miserie?" Redactie

14u46

Bron: belga 11 rv De kosten die aangerekend worden om mensen te herinneren aan een onbetaalde factuur zouden maximaal en éénmalig 7,5 euro mogen bedragen. Er moet ook een halvering komen van de deurwaarderskosten en een plafonnering van de intresten op onbetaalde facturen. Dat zijn enkele van de wetsvoorstellen die sp.a heeft uitgewerkt om de strijd aan te gaan met wat de Vlaamse socialisten de 'schuldindustrie' noemen. De voorstellen gaan gepaard met een campagne op sociale media.

De Vlaamse socialisten lanceerden gisteren al een aantal filmpjes waarin ze de zogenaamde 'schuldindustrie' op de korrel nemen. In die filmpjes is te zien hoe een onbetaalde factuur van oorspronkelijk 1850,55 euro door allerhande kosten, intresten, ... oploopt tot 3.517 euro. "Hoeveel geld mag je verdienen op iemands miserie?", luidt de vraag.

Volgens sp.a bestaat er een hele 'industrie' aan schuldinvorderaars (advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus) "die ervoor zorgen dat achterstallige schulden onredelijk woekerend aangroeien tot soms het honderdvoudige van de oorspronkelijke schuld."

"Deze kosten op schulden (de spookkosten) zorgen ervoor dat voor de schuldenaars iedere afbetaling als een druppel op een hete plaat aanvoelt en hun situatie dan ook uitzichtloos lijkt", zegt Kamerlid Annick Lambrecht.

Lambrecht: "Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de schulden van gezinnen in België niet te wijten is aan folietjes, maar aan de gevolgen van een ziekte, een echtscheiding of jobverlies. Het gaat niet over 'zotte kosten', of over mensen met 'een gat in hun hand' die roekeloos of op krediet geld uitgeven. Het gaat om kosten op schulden die gemaakt worden om te overleven".

De sp.a heeft daarom een tienpuntenplan uitgewerkt met een rist wetsvoorstellen om de schuldindustrie aan te pakken. Een van de voorstellen is om de herinneringskosten te plafonneren op 7,5 euro. Een ander voorstel is een halvering van de deurwaarderskosten. Meer informatie is terug te vinden op www.stopdeschuldindustrie.be.