Sp.a na de onthutsende ‘Pano’-reportage: "Er is kennelijk een planeet Aarde en een planeet Beke”

08 oktober 2020

Bron: Belga 0 Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a) reageert erg kritisch op een aantal uitspraken die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gisteren deed in de ‘Pano’-reportage over mondmaskers. "Er is kennelijk planeet Aarde en planeet Beke als je de minister hoort", klinkt het.

Uit de reportage bleek onder meer dat de strategische stock met tientallen miljoenen mondmaskers in 2015 en 2018 vernietigd werd. Pano vond een restant van die stock terug, liet de mondmaskers testen en stelde vast dat ze nog in uitstekende staat zijn. Volgens experten hadden de maskers tijdens de eerste coronagolf mensenlevens kunnen redden.

Dat ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in de reportage uit de lucht leek te vallen, vindt oppositiepartij sp.a ongeloofwaardig. "Vlaanderen wist op 6 februari al via de Risk Management Group dat de noodstock vernietigd was en dringend vervangen moest worden", zegt Anaf.

“Hoe wereldvreemd kan je zijn?”

In de reportage vraagt Beke zich ook luidop af of er in de Vlaamse woonzorgcentra wel veel echte tekorten aan mondmaskers zijn geweest. "Ik denk dat er veel dreigende tekorten zijn geweest, maar dat er nauwelijks effectieve tekorten bestaan hebben", stelt de CD&V-minister.

"Hoe wereldvreemd kan je zijn om te zeggen dat er in de rusthuizen geen tekort aan mondmaskers was?", vraagt Anaf zich af. "Niet enkel de beelden, maar ook de bevragingen van de Belgische Federatie van Zorgkundigen en de getuigenissen in het rapport van de Vlaamse Ombudsdienst spreken voor zich. Er zijn verdorie levens verloren gegaan door het gebrek aan beschermend materiaal.”

