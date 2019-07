Sp.a: “N-VA zal wellicht niet over de lat kunnen die we vanavond leggen” FVI

31 juli 2019

14u44

Bron: Belga 10 Sp.a wil vanavond een nota opstellen die moet dienen als basis voor een eventuele regeringsonderhandeling op Vlaams niveau. Het document focust op mobiliteit, klimaat en sociale maatregelen. Verschillende partijtoppers verwachten dat de lat voor N-VA daarmee te hoog zal worden gelegd, "tenzij die partij ons programma gewoon overneemt".

Sp.a-voorzitter John Crombez roept vanavond de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Ook de parlementsleden zijn vertegenwoordigd in dat orgaan. Crombez zal er toelichting geven bij de gesprekken die hij al heeft gehad met informateur Bart De Wever (N-VA). Daarna krijgt de zaal het woord en wordt er een nota opgesteld die Crombez kan gebruiken in eventuele formatiegesprekken.

Het document zal onder meer focussen op mobiliteit. Sp.a wil een shift van de auto naar het openbaar vervoer door het aanbod gevoelig uit te breiden, zelfs met nachtbussen. Er moet fors worden geïnvesteerd in De Lijn, valt te horen. N-VA-minister Ben Weyts heeft in de afgelopen legislatuur net een belangrijke hervorming doorgevoerd bij Vlaamse vervoersmaatschappij. Die heeft niet langer de opdracht elke Vlaming te bedienen op wandelafstand.

“De prijs zal hoog zijn”

Een tweede belangrijk punt voor sp.a zijn de sociale maatregelen. De partij wil de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg volledig weg en vraagt daarvoor een miljardeninjectie in de sector. Ook kinderopvang en rusthuizen moeten beter worden gefinancierd, omdat ze stilaan mensen in armoede duwen. Ten derde willen de socialisten een ambitieus plan rond klimaat.

"Vanavond wordt de prijs bepaald die moet worden betaald om sp.a te overtuigen", zegt Conner Rousseau, Vlaams fractieleider van sp.a. "Die prijs zal hoog zijn. Het is niet aan ons om in een regering te stappen. En als we het wel doen, zal het met zodanig rode en groene maatregelen zijn, dat ik het vrij onwaarschijnlijk acht dat N-VA daarin zal meegaan."

Twee kampen?

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback is stilaan de grootste spreekbuis van het nee-kamp in de partij, maar ook Parlementslid Kurt De Loor ziet zijn partij niet in de regering stappen. "We hebben dat mandaat niet gekregen van de kiezer", zegt hij. "Ook niet voor de federale regering overigens, alle inspanningen van Johan Vande Lanotte ten spijt."

Her en der wordt gefluisterd dat de huidige tweestrijd binnen sp.a het gevolg is van de nakende voorzittersverkiezingen in het najaar. Er zou een kamp rond Crombez en een kamp rond de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani worden gevormd. Het eerste vóór regeringsdeelname, het tweede tegen. "Mocht dat zo zijn, zou ik dat jammer vinden", zegt De Loor. “Maar ik vind wel dat het de zaken vooruit zou helpen als Crombez kleur zou bekennen en duidelijk zou maken of hij al dan niet nog kandidaat is.”