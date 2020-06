Sp.a legt 'mystery calls' voor arbeidsmarkt opnieuw op tafel in de Kamer ADN

24 juni 2020

19u07

Bron: Belga 0 Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir heeft een wetsvoorstel ingediend om zogenaamde mystery calls op de arbeidsmarkt in te voeren, om discriminatie tegen te gaan. Die proactieve praktijktesten zijn in principe al mogelijk sinds april 2018, maar door allerlei omringende voorwaarden is het in de praktijk quasi onmogelijk om de mystery calls ook uit te voeren, hekelt Kitir.

De wet op de mystery calls kwam er op initiatief van toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V). In principe kunnen inspecteurs bij een vermoeden van discriminatie op de arbeidsmarkt zelf solliciteren en controleren of mensen worden geweigerd op basis van ras of geslacht.

“Lege doos”

Maar de wet is in de praktijk "een lege doos", hekelt sp.a-fractieleidster Meryame Kitir. Eind vorig jaar waren er nog maar twee onderzoeken gebeurd. Volgens Kitir is dat te wijten aan de strenge voorwaarden waaraan de sociale inspectie moet voldoen vooraleer ze een onderzoek kan opstarten, een gevolg van discussies binnen de toenmalige Zweedse regering.

Zo moet er al een aanwijzing zijn van discriminatie die bovendien moet ondersteund worden door datamining én moet het slachtoffer ook een klacht of melding hebben ingediend. Daarnaast moet een inspecteur de voorafgaande machtiging krijgen van de arbeidsauditeur en blijft het begrip discriminatie beperkt tot ras of gender. De inspectie mag dus niet nagaan of iemand gediscrimineerd is op basis van pakweg een handicap of leeftijd.

Deze schijnvertoning in de strijd tegen discriminatie heeft lang genoeg geduurd sp.a-fractieleidster Meryame Kitir

Zonder voorwaarden

Kitir heeft het oorspronkelijke wetsontwerp van Peeters - zonder de omkaderende voorwaarden - hernomen en ingediend in de Kamer.

“Deze schijnvertoning in de strijd tegen discriminatie heeft lang genoeg geduurd. Als we discriminatie op de arbeidsmarkt echt willen tegengaan, moet de sociale inspectie proactief praktijktesten kunnen uitvoeren, ook zonder melding of aanwijzing", zegt ze.

Daden

De commissie Sociale Zaken in de Kamer vraagt nu adviezen op over het wetsvoorstel, werd woensdagmiddag beslist, maar Kitir heeft er goede hoop op dat de tekst snel verder behandeld kan worden. Het gaat om een oorspronkelijk voorstel van CD&V en "intussen hebben ook de liberalen het licht gezien en duidelijk laten verstaan via minister Alexander De Croo dat nu echt eens werk gemaakt moet worden van die praktijktesten op de arbeidsmarkt", zegt ze.

"Aan grote woorden hebben slachtoffers van discriminatie niets. Het wordt meer dan tijd dat die politici ook daden koppelen aan die woorden en echte praktijktesten op de arbeidsmarkt mogelijk maken.”

