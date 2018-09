Sp.a krijgt lijstnummer 1 bij lokale verkiezingen, N-VA op 2 Twee onschuldige kinderhanden bepaalden welke partij welk nummer krijgt TT

04 september 2018

11u52

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws, Belga 0 De lokale verkiezingen komen nu echt dichterbij. Nog exact 40 dagen en u mag - of beter gezegd: moet - weer naar de stembus. Vanmiddag vanaf 12 uur mochten twee onschuldige kinderhandjes bepalen welke partij welk lijstnummer krijgt en dus op welke plaats op het stembiljet of het computerscherm komt te staan. Sp.a krijgt dit jaar de eer van nummer 1, Open Vld sluit met nummer 6 het rijtje van nationale partijen af.

De lottrekking vond plaats in de ambtswoning van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in aanwezigheid van de partijvoorzitters. Mila en Vince, de vier jaar oude kinderen van een raadgever van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), kregen de eer dit jaar de nummers uit de pot te halen. De partij die nummer 1 krijgt, staat eerst en helemaal links op het stembiljet, de volgende lijsten staan telkens een plaats naar rechts.

Dit is het resultaat van de lottrekking:

1. Sp.a

2. N-VA

3. CD&V

4. Groen

5. Vlaams Belang

6. Open Vld

Traditioneel toont elke partij zich wel tevreden met het nummer dat ze krijgt. CD&V-voorzitter Wouter Beke tweette alvast dat "alle goede dingen uit 3 bestaan".

Alle goede dingen bestaan uit 3. Lijstnummer 3 bij de gemeenteraadsverkiezingen voor #dewegvooruit van @cdenv! pic.twitter.com/6sg1Ci6XLy Wouter Beke(@ wbeke) link

Ook N-VA omarmde nummer 2 al volop.

Lokale lijsten pas later

Elke partij die in heel Vlaanderen opkomt en minstens drie leden in het Vlaams Parlement heeft, kreeg een nummer voor alle afdelingen in Vlaanderen. Lokale lijsten, en dat zijn ook lijsten die niet onder de partijnaam opkomen, zoals de Stadslijst van Johan Vande Lanotte in Oostende of Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), deden vandaag niet mee aan de loting.

Voor die lokale partijen loot de voorzitter van het stembureau de lijstnummers net na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten, op 20 september 2018. Die starten dus met nummer 7.

Morgen zijn we 40 dagen voor de lokale verkiezingen. Dan kent de Vlaamse Regering bij loting de gemeenschappelijke volgnummers toe. Wil je meer weten over de toekenning? Klik dan hier https://t.co/brpRc4StrG #VlaanderenKiest #volgnummer #lijstnaam #D40 pic.twitter.com/w10i47PVCs Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)(@ ABB_Vlaanderen) link

Lijsttrekkers

Benieuwd wie de lijsttrekkers in jouw gemeente zijn? Je vind ze hier - voorlopig nog niet in de vandaag pas bekendgemaakte volgorde - op de kaart en in de tabel.

Beweeg met je muis over de gemeente van je keuze, of tik er in de mobiele versie met je vinger op. Het kan even duren voor de kaart inlaadt. Nog lang niet alle lijsten en lijsttrekkers zijn bekend en de kaart wordt continu bijgewerkt. Foutje gezien of een opmerking? Stuur een bericht naar lijsttrekkers2018@hln.be