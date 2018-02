Sp.a komt zonder PS op in stad Brussel ep

24 februari 2018

13u15

Bron: Belga 0 De ledenvergadering van sp.a-stad Brussel heeft gisterenavond beslist om alleen op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat meldt gewezen sp.a-schepen Ans Persoons. Bij de vorige verkiezingen kwam sp.a samen met de PS op.

In de nasleep van het Samusocial-schandaal besliste Persoons uit het schepencollege te stappen uit protest tegen de manier waarop de andere meerderheidspartijen een antwoord wilden bieden op het schandaal.

Over wie de lijst trekt, is nog niets beslist.