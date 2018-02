Sp.a komt op zonder PS in stad Brussel ep

Bron: Belga 0 De ledenvergadering van sp.a-stad Brussel heeft vrijdagavond beslist om alleen op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat meldt gewezen sp.a-schepen Ans Persoons. Bij de vorige verkiezingen kwam sp.a samen met de PS op.

"Er is nog niets beslist over onder welke naam we aan de verkiezingen zullen deelnemen of wie de lijst zal trekken", zegt Persoons. Bij de verkiezingen van 2012 haalde de sp.a op de gezamenlijke lijst met PS twee verkozenen, Brussels minister Pascal Smet en Ans Persoons zelf, die uiteindelijk schepen werd. Samen met Els Ampe (Open Vld) telde het Brusselse schepencollege twee Nederlandstalige schepenen.

Maar bij het uitbreken van het Samusocial-schandaal - waar een aantal bestuurders die gelinkt waren met de stad of het OCMW buitensporige zitpenningen bleken te ontvangen - nam de sp.a een harde houding in, die door de coalitiepartners niet in dank werd aangenomen. Pascal Smet was één van de eerste die het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur eiste.

Bij de onderhandelingen nadat Mayeur inderdaad de handdoek in de ring gegooid had, raakte Ans Persoons geïsoleerd. Volgens haar wilde men Mayeur nog een schepenzitje gunnen, wat voor sp.a onaanvaardbaar was. Ze werd naar eigen zeggen gedwongen om uit het schepencollege te stappen, terwijl zijzelf volhield dat ze niet meer betrokken werd bij de verdere onderhandelingen.

Het resultaat was dat sp.a niet langer meer deel uitmaakte van de meerderheid in de stad Brussel. Het was dan uitkijken wat de sp.a zou doen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Sp.a liet wel uitschijnen dat de Vlaamse socialisten op eigen kracht naar de kiezer zouden trekken, hoewel de partij traditioneel in de Brusselse gemeenten samen met grote broer PS aan de gemeenteraadsverkiezingen in het Brusselse gewest deelnam. Even was er twijfel toen burgemeester Philippe Close in interviews liet uitschijnen dat hij Ans Persoons wel op de PS-lijst zag prijken. Maar daar is nu dus geen sprake meer van.