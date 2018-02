Sp.a klaagt huidige pensioenplannen aan: "Kleuterleider niet erkend als zwaar beroep" FT

26 februari 2018

22u31

Bron: Belga en Terzake 7 Volgens de huidige plannen die op de regeringstafel liggen, komen kleuterleiders niet in aanmerking om vroeger op pensioen te gaan. Dat heeft sp.a-Kamerlid Karin Temmerman deze avond gezegd in 'Terzake'.

Volgens Temmerman pleegt de federale regering woordbreuk. Die was op het vlak van pensioenen vier maatregelen overeengekomen met haar sociale partners, maar één van die criteria - bepalend voor de status van zwaar beroep - sneuvelt al. Zo volstaat 'emotionele belasting' of stress alleen niet langer om aanspraak te kunnen maken op de status van zwaar beroep. Verscheidene beroepscategorieën, onder wie kleuterleiders, vallen zo uit de boot. "Die gaan gewoon moeten werken tot hun 67 jaar", zegt Temmerman op 'Terzake'.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert beaamt dat leerkrachten "een ongelofelijk zwaar beroep" hebben. "De vraag is: hoe geef je daar erkenning aan? Het is geen gemakkelijk beroep, voor een klas staan, maar ik vind anderzijds ook niet dat iemand van 60 niet meer voor de klas kán staan", reageerde hij.



Het dossier van de zware beroepen staat opnieuw op de agenda omdat de socialistische vakbond ACOD vanavond en ook morgen staakt tegen de plannen van de regering. Bogaert betreurt dat één vakbond staakt terwijl de onderhandelingen nog volop aan de gang zijn, maar volgens Temmerman gelooft de ACOD niet meer in sociaal overleg "omdat al vaak is gebleken dat het tot niets leidt".