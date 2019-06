Sp.a kiest voor 26-jarige fractieleider ARA

13 juni 2019

19u58 0 Vlaams Parlementslid Conner Rousseau wordt fractieleider voor sp.a in het Vlaams Parlement. Dat liet hij zelf zeer informeel weten aan zijn “matekes” via Instagram.

De 26-jarige Rousseau is een nieuwkomer in het parlement en was bij de verkiezingen lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. Hij haalde meer stemmen dan ex-minister Freya Van den Bossche, die op 2 stond. Rousseau geeft op Instagram wel toe dat hij “een beteke stress heeft, maar we doen dit”. Voor de andere partijen werden Matthias Diependaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Chris Janssens (Vlaams Belang) al als fractieleiders bevestigd.