Sp.a-jongeren willen geen cumul voor Conner Rousseau: “Slag in het gezicht van militanten” DBA

14 november 2019

15u09

Bron: Knack, De Morgen 1 Niet iedereen is opgezet met de mogelijke cumul van Conner Rousseau als sp.a-voorzitter en fractieleider in het Vlaams Parlement. Verschillende Jongsocialisten vinden het niet kunnen dat Rousseau een uitzondering zou krijgen op de eigen cumulregels.

Conner Rousseau, die op 14 december officieel tot sp.a-voorzitter wordt benoemd, blijft wellicht ook Vlaams Parlementslid. De Vlaamse sp.a-fractie heeft hem gevraagd om op post te blijven, ondanks de cumulregels die de partij hanteert. Rousseau verdient een uitzondering, luidt de redenering, omdat hij amper enkele maanden in het parlement zit en nog ervaring moet opdoen. “Er is een verschil tussen zijn positie en die van iemand met al decennia ervaring.”

Maar niet iedereen vindt zo’n uitzondering evident. Kaoutar Oulichki en Steven Arents, huidig en oud-voorzitter van de Jongsocialisten, laten in Knack hun onvrede over de plannen optekenen.



“Het congres heeft in 2016 met 98 procent van de stemmen gekozen vóór een decumul”, zegt Oulichki. “We moeten respect hebben voor het hoogste partijorgaan.” Bovendien moesten verschillende parlementsleden die eveneens burgemeester zijn, zoals Hans Bonte, de afgelopen maanden een moeilijke keuze maken. “We moeten solidariteit tonen binnen de partij”, zegt Ouchliki daarover.

Slag in het gezicht

Haar voorganger Steven Arents is nog scherper. “De leden worden zomaar opzijgeschoven door de Vlaamse fractie”, zegt hij. “Dit is een slag in het gezicht van de jonge mensen die op de lijst stonden én van de militanten die met een meerderheid het decumulverbod hebben goedgekeurd.”

Arents denkt evenwel dat het niet zover komt. Volgens hem zullen de sp.a-leden de vraag van de Vlaamse fractie verwerpen. “We waren akkoord met de uitzondering voor Crombez omdat hij ontslagnemend was. Maar nu ben ik er zeker van dat het congres dit niet zal goedkeuren.”

Geloofwaardigheid

Ook UGent-politicoloog en De Morgen-columnist Carl Devos mengt zich in de discussie. Hij vindt het geen goed signaal voor de geloofwaardigheid van sp.a dat er een uitzondering op het cumulverbod wordt gevraagd voor Rousseau.

Blijkbaar waren ze toch niet zo principieel, die hervormingen. Geen goede zaak voor de geloofwaardigheid. Mag Rousseau toch cumuleren? ‘Conner verdient een uitzondering als voorzitter’ | De Morgen https://t.co/ByD38Iuxo1 Carl Devos(@ devoscarl) link