Sp.a is tegen politieke benoeming gouverneurs maar claimt de positie in Limburg: “Als de regering een ander kader creëert, is het normaal dat wij daar op inspelen” HLA

17 december 2019

16u30

Bron: Belga 1 Sp.a claimt de positie van de Limburgse gouverneur. Dat blijkt uit een mail van de partij aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Als er een ander kader wordt gecreëerd door de regering, is het normaal dat wij daar op inspelen”, reageert Vlaams Parlementslid Kurt De Loor (sp.a).

De vorige Vlaamse regering voerde een nieuwe, objectievere, procedure in om de provinciegouverneurs aan te duiden. Er zou een duidelijke selectieprocedure komen en de winnaar zou de functie krijgen zonder dat politieke kleur een rol speelt. De eerste keer dat de procedure werd toegepast, in de zoektocht naar een man of vrouw voor Oost-Vlaanderen, resulteerde dat in een lange discussie, tussen voornamelijk N-VA en Open Vld. Er werd uiteindelijk geen overeenstemming bereikt. De nieuwe Vlaamse regering zet de selectieprocedure daarom stop en keert weer terug naar de oude manier waarop gouverneurs werden aangeduid, namelijk door de regering zelf. Dat zal worden toegepast voor de vacante posities in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Kurt De Loor (sp.a) noemde die beslissing dinsdag in het Vlaams Parlement hallucinant. Ook volgens Chris Janssens van Vlaams Belang en Jeremie Vaneeckhout van Groen wordt het beeld bevestigd dat de politiek vooral met zelfbediening bezig is. Minister Somers haalde daarop een mail boven van de provinciale voorzitter van sp.a, verstuurd op 4 december. “Gezien het onverwachte nieuws van het vertrek van de gouverneur vanaf 1 februari, wil ik melden dat sp.a Limburg vanuit een vroeger provinciaal akkoord wenst aanspraak te maken op dit mandaat voor de resterende termijn”, las Somers voor.

“Als uw partij zulke mails verstuurd, zou ik willen vragen dat u enige terughoudendheid aan de dag zou leggen”, zei de minister. “Dat zou uw geloofwaardigheid sieren.” De Loor voelt zich niet aangesproken. “Wij zijn voorstander van de objectieve procedure, die kamerbreed werd gedragen. Maar als de regering een ander kader creëert, is het normaal dat wij daar op inspelen.”