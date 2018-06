Sp.a: "Hoe hypocriet kunnen de Vlaams-nationalisten van N-VA eigenlijk zijn?" TT

26 juni 2018

15u13

Bron: Belga 0 Sp.a staat mee achter het voorstel om in het Brussels Gewest een verbod in te voeren op het cumuleren van het burgemeesterschap of een schepenambt met een zitje in het parlement. De Vlaamse socialisten zullen het belangenconflict dat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement - N-VA, CD&V en Open Vld - willen inroepen, niet goedkeuren. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke meent dat N-VA de autonomie van Brussel niet respecteert.

"'N-VA maakt er een communautair spel van omdat het niet wil weten van een cumulverbod. Het Brussels Gewest heeft de volle bevoegdheid over de lokale, Brusselse besturen en dus over het statuut van de lokale, Brusselse mandatarissen. De afkeer van een cumulverbod bij de N-VA is echter groter dan het respecteren van de autonomie van het Brussels Gewest", zegt Vandenbroucke.

"Hoe hypocriet kunnen de Vlaams-nationalisten van N-VA eigenlijk zijn? Zelf altijd maar roepen om meer autonomie voor Vlaanderen, maar wanneer een ander gewest gebruik maakt van haar grondwettelijke autonomie, moet die geblokkeerd worden. Dit is een maskerade omdat men van geen cumulverbod wil weten. De grootste cumulards zijn dan ook niet toevallig in de rangen van N-VA te vinden", aldus de sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement.