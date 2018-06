Sp.a: "Hoe hypocriet kunnen de Vlaams-nationalisten van N-VA eigenlijk zijn?" TT

26 juni 2018

15u13

Bron: Belga 35 Sp.a staat mee achter het voorstel om in het Brussels Gewest een verbod in te voeren op het cumuleren van het burgemeesterschap of een schepenambt met een zitje in het parlement. De Vlaamse socialisten zullen het belangenconflict dat de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement - N-VA, CD&V en Open Vld - willen inroepen, niet goedkeuren. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke meent dat N-VA de autonomie van Brussel niet respecteert.

In het Brussels parlement is een voorstel ingediend dat Brusselse burgemeesters en schepenen verbiedt hun ambt te combineren met dat van parlementslid. Het voorstel werd al eens gestemd, maar kreeg niet de vereiste meerderheid aan Nederlandstalige kant. Bij de Vlaamse partijen in Brussel zijn enkel sp.a en Groen voor. Er bestaat in Brussel wel de mogelijkheid het voorstel opnieuw voor te leggen na een afkoelingsperiode van 30 dagen. En dan is een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep niet meer nodig. Dit systeem werd ingevoerd toen het Vlaams Blok de grootste Nederlandstalige partij van Brussel was en moest vermijden dat deze partij de Brusselse instellingen zou blokkeren.

Om de definitieve goedkeuring van het decumulvoorstel in het Brussels parlement af te remmen, willen N-VA, Open Vld en CD&V in het Vlaams Parlement een belangenconflict inroepen. Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke meent dat de meerderheidspartijen de autonomie van Brussel niet respecteren.

"'N-VA maakt er een communautair spel van omdat het niet wil weten van een cumulverbod. Het Brussels Gewest heeft de volle bevoegdheid over de lokale, Brusselse besturen en dus over het statuut van de lokale, Brusselse mandatarissen. De afkeer van een cumulverbod bij de N-VA is echter groter dan het respecteren van de autonomie van het Brussels Gewest", zegt Vandenbroucke.

"Hoe hypocriet kunnen de Vlaams-nationalisten van N-VA eigenlijk zijn? Zelf altijd maar roepen om meer autonomie voor Vlaanderen, maar wanneer een ander gewest gebruik maakt van haar grondwettelijke autonomie, moet die geblokkeerd worden. Dit is een maskerade omdat men van geen cumulverbod wil weten. De grootste cumulards zijn dan ook niet toevallig in de rangen van N-VA te vinden", aldus de sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Buitenspel

N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele benadrukt dat het belangenconflict dat de meerderheid in het Vlaams Parlement wil inroepen niet ingaat op de cumulregeling an sich, maar wel op de manier waarop die door het Brussels Parlement wordt geloodst.

"Onze motie gaat niet over cumul of decumul, daar heeft elke partij zijn mening over", reageert N-VA-fractieleider Diependaele. "Het gaat over het systeem, waarbij Vlamingen buitenspel worden gezet. "Vandenbroucke verdedigt niet de autonomie van Brussel, maar die van de Franstaligen in Brussel, door ervoor te zorgen dat de Nederlandstaligen worden uitgesloten van de besluitvorming. Zij die doorgaans de mond vol hebben van federale loyauteit, lappen die nu aan hun laars."

Om een belangenconflict in te roepen, moet driekwart van de leden van het Vlaams Parlement akkoord gaan. Indien alle parlementsleden aanwezig zijn, komt de meerderheid alleen enkele stemmen tekort. Vlaams Belang stemde in Brussel ook tegen het decumulvoorstel en zou mathematisch de nodige stemmen voor het belangenconflict kunnen leveren.