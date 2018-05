Sp.a: "Het armoedebeleid faalt, de cijfers van N-VA zijn luchtkastelen"

17 mei 2018

Volgens Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) bewijzen de nieuwe cijfers dat het armoedebeleid "faalt". "Het beleid van deze regeringen duwt grote groepen mensen verder de armoede in. Het armoederisico was de voorbije 10 jaar nooit hoger dan vandaag. Tussen nu en vorige regering is er een stijging van 5% bij jongeren tussen 16 en 24. Bij ouderen was er een daling sinds 2008 en zien we vanaf 2015 opnieuw een stijging", aldus Van Malderen.