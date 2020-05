Sp.a hekelt besparingsmaatregel Weyts in het basisonderwijs: “Onbegrijpelijk in volle coronatijden” TT

05 mei 2020

09u03

Bron: Belga 22 Volgens sp.a blijkt uit de begrotingsaanpassing dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bespaart op het basisonderwijs door de afschaffing van de mogelijkheid voor scholen om niet-ingevulde vervangingen om te zetten naar extra uren later op het jaar. "Onbegrijpelijk dat Weyts in volle coronatijden bespaart op het basisonderwijs. Weyts pleegt woordbreuk, niets meer of minder", reageert Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe, zelf voormalig schooldirecteur.

De sp.a herinnert eraan dat Weyts beloofd had deze legislatuur volop te investeren in het basisonderwijs. Maar in de begrotingsaanpassing 2020 van de Vlaamse Regering voert Weyts geheel onverwachts bijkomende besparingen door in het basisonderwijs. Weyts schaft de maatregel af waarbij scholen niet-ingevulde vervangingen kunnen omzetten in vervangingseenheden die ze later op het jaar kunnen gebruiken, stelt de partij.

Door het lerarentekort is het voor veel scholen zeer lastig om meteen de passende vervanging te vinden. De uren - en dus ook de middelen - gaan niet verloren indien er niet meteen een vervanger gevonden wordt. Deze uren kunnen momenteel later op het schooljaar gebruikt worden om leerlingen extra te ondersteunen, remediëring te voorzien waar nodig of in te zetten op specifieke projecten. Zo zullen deze uren bijvoorbeeld de komende weken gebruikt worden om leerlingen met een leerachterstand door de coronacrisis extra te ondersteunen. Doordat Weyts het systeem nu afschaft, dreigen volgens sp.a veel basisscholen broodnodige middelen te verliezen.



"Onbegrijpelijk dat Weyts in volle coronacrisis deze besparing doorvoert. Dit is een koude douche voor alle directeurs en leerkrachten die nu keihard aan het werken zijn om de scholen terug open te krijgen. Weyts breekt zijn belofte om niet te besparen in het basisonderwijs. Basisscholen gaan dit absoluut voelen: dit is een besparing op de kwaliteit van ons basisonderwijs", reageert Steve Vandenberghe.

