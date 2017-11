Sp.a heeft een toekomstplan voor Brussel: één burgemeester, één stad, één kieslijst LVA

Pascal Smet Sp.a legt haar toekomstplan op tafel voor Brussel. "We rekenen nu op een nieuwe generatie die opstaat bij de MR en de PS", klinkt het daarover in De Standaard en Le Soir vandaag.

Na de rellen in Brussel legt de sp.a een 'totaalmodel' voor de toekomst van onze hoofdstad op tafel. Het uitgangspunt is simpel: laat het Brussels Gewest samenvallen met de stad en breng zo veel mogelijk samen onder één bestuur. Of zoals de slogan luidt: 'One Brussels'.

"In Brussel zijn alle politieke partijen wel ergens verantwoordelijk voor het bestuur en dat zorgt voor een soort pingpong: het is altijd de schuld van de andere", zegt Brussels sp.a-kopstuk Pascal Smet. "Het huidige systeem werkt niet en het is niet transparant voor de burgers."

Samen met Smet pleit sp.a-voorzitter John Crombez nu voor "één bestuur, één politiezone, één OCMW, en één coherente visie".