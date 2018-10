Sp.a grootste slachtoffer in nieuwe provinciebesturen TT

15 oktober 2018

06u28

Bron: Belga 0 Met de verkiezingen van gisteren verkozen we ook nieuwe provincieraden. Twee daarvan leverden al een nieuwe meerderheid op, beide met N-VA. Sp.a lijkt voorlopig het grootste slachtoffer.

Limburgse 'Zweedse coalite' knikkert sp.a eruit

CD&V, N-VA en Open Vld hebben een akkoord bereikt over het Limburgse provinciebestuur. Zonder sp.a dus. Dat bevestigt N-VA-kopstuk Steven Vandeput aan Belga, na een bericht van Het Belang van Limburg.

Sp.a maakte legislaturenlang deel uit van de Limburgse deputatie, maar is er dit keer dus niet bij. CD&V (10), N-VA (7) en Open Vld (4) hebben samen 21 zetels op 31 en komen dus ruimschoots aan een meerderheid. De overige zetels gingen naar sp.a (5), Vlaams Belang (4) en Groen (1).

Oost-Vlaanderen: N-VA en Groen zoeken derde partner

N-VA en Groen hebben dan weer een inhoudelijk akkoord bereikt om samen een provinciale meerderheid te vormen in Oost-Vlaanderen, zo laten Kurt Moens (N-VA) en Elisabet Dooms (Groen) zondagnacht weten in een persbericht. De volgende dagen hopen ze de gesprekken "met een derde partner af te ronden", klinkt het.

Beide partijen focussen op transparantie in het provinciaal vergunningenbeleid, een gerichte belastingverlaging, politieke vernieuwing en meer inzetten op hernieuwbare energie en klimaat.

"We staan open om samen op zoek te gaan naar een derde democratische partner om de broodnodige vernieuwing waar de Oost-Vlamingen naar snakken ook op provinciaal niveau vorm te geven".

Antwerpen: N-VA en CD&V op weg naar nieuwe meerderheid

In het Antwerpse provinciebestuur lijken N-VA en CD&V op weg naar een verderzetting van hun coalitie, maar dan zonder sp.a. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) stelt dat hij maandag bij de start van de gesprekken de verschillende opties nog gaat bekijken, "maar die zijn beperkt". N-VA en CD&V zouden een meerderheid kunnen vormen van 20 op 36 zetels.

N-VA haalt in de Antwerpse provincieraad 32,8 procent, tegenover 35,9 procent zes jaar geleden. CD&V boekt eveneens licht verlies, maar blijft de tweede partij. Sp.a, de derde coalitiepartner, valt terug van 12,8 procent naar 8 procent. Op het vlak van zetels houdt sp.a amper 2 stuks over, ten opzichte van de 14 van N-VA en 6 van CD&V.

Met sp.a waren er de voorbije maanden bovendien strubbelingen over onder meer het hoofddoekenverbod in het provinciaal onderwijs. "Wij houden goed stand en onze vrienden van CD&V ook, maar het resultaat van onze andere coalitiepartner sp.a is desastreus", aldus Lemmens, die eraan toevoegt dat de afslanking van zes naar vier gedeputeerden eveneens zal meespelen in de overwegingen.

Vlaams-Brabant: N-VA de grootste, nog een duidelijkheid over bestuur

In de provincie Vlaams-Brabant blijft N-VA de grootste partij. De partij zakt lichtjes van 25,8 procent in 2012 naar 25,3 procent.

CD&V was en blijft de tweede grootste in Vlaams-Brabant. De partij zakt ook licht van 19,5 procent naar 17,6 procent. De Open Vld blijft de derde partij. De Vlaamse liberalen zakken licht van 16,8 procent naar 15,4 procent.

Groen springt dan weer over sp.a en wordt de vierde partij in Vlaams-Brabant. De socialisten komen uit op 15,1 procent, een winst van meer dan 5 procentpunten tegenover 2012. Sp.a zakt dan weer van 12,1 procent naar 9 procent.

En ook het Franstalige UF verliest terrein en zakt van 6,7 procent naar 5,4 procent.

West-Vlaanderen: CD&V blijft grootste, winst voor Vlaams Belang en Groen

In de West-Vlaamse provincieraad blijft CD&V de grootste partij, met 25,8% van de stemmen, voor N-VA, die 19,5% haalt. Beide partijen laten echter verlies optekenen. Winst is er wel voor Groen en vooral voor Vlaams Belang. Die wordt de derde partij in de provincieraad.

Vlaams Belang stijgt in de kustprovincie van 7,7% in 2012 naar 14,1% nu. Open Vld blijft status quo op 13,4%. Sp.a boekt wat verlies, van 15,8% naar 12,4%. Winst is er voor Groen: van 7,5% naar 12,2%.

Zetelverdeling: CD&V (10), N-VA (7), Vlaams Belang (5), Open Vld (5), sp.a (5) en Groen (4).