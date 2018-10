Sp.a, Groen, Open Vld én CD&V starten gesprekken op in Gent: “Ik ben kandidaat-burgemeester, ja” Sabine Van Damme

16 oktober 2018

18u48

Bron: Eigen berichtgeving 15 Sp.a/Groen, Open Vld en CD&V starten gesprekken op om voor Gent een positief project op poten te zetten. Dat laten de vier partijen in een gezamenlijke mededeling weten. Hieronder hoort u kandidaat-burgemeester Filip Watteeuw een woordje uitleg verschaffen.

De kans bestaat dus dat Gent een monstercoalitie zal krijgen, met een meerderheid van 40 op 53 zetels. Uit verschillende hoeken valt echter te horen dat het zeker niet ondenkbaar is dat één speler nog afvalt. Met vier partijen besturen is immers heel moeilijk werkbaar.

“Geen impasse”

“We hebben afspraken over de manier waarop we gaan onderhandelen”, klinkt het. “Later deze week starten we de gesprekken op. Het zal over inhoud gaan, niet over postjes.” Waarop uiteraard toch de vraag komt wie dan de burgemeester zal mogen leveren. “Dat is één van de zaken die op tafel ligt”, zegt Watteeuw. “Wij zijn nog steeds de grootste, en dat telt zeker mee. En in die zin ben ik dus effectief kandidaat-burgemeester, ja. Maar we willen niet dat Gent in een impasse belandt.”

Rudy Coddens wil gezamenlijke resultaten boeken en vooral over de inhoud spreken. “We willen ons niet laten opjagen, dit zijn zeer serieuze zaken”, aldus de sp.a-kopman.

“In het belang van Gent”

De meest logische uitkomst zou zijn dat Open Vld, CD&V en Groen samen in zee gaan. Dat is ook een constellatie waar in andere steden op aangestuurd wordt. Dan moet Groen alsnog kartelpartner sp.a laten vallen, “in het belang van Gent en de Gentenaars”.

Andere mogelijkheid is dat Mathias De Clercq afscheid neemt van zijn nieuwste aanwinst, de CD&V. Of beide partijen doen water bij de wijn, en nemen allebei afscheid. Groen en blauw samen hebben immers ook een meerderheid. Omdat beide partijen even groot zijn, wordt ook dat echter moeilijk besturen. Dan is het handiger als er een derde partij aan boord blijft.

Rutten-Almaci

Opmerkelijk is de bemoeienis van de nationale partijtoppen. Het pokerspel in Gent wordt ook op hoger niveau gespeeld. De lijn tussen Gwendolyn Rutten van Open Vld en Meyrem Almaci van Groen ligt open.

We zijn er nog niet, in Gent, zoveel is duidelijk. Over inhoud is nog niet gepraat. En de burgemeesterssjerp, die ligt dus ook nog te grabbel.