Sp.a gaat voor gratis bus en tram voor kinderen, gratis dokterbezoek en afschaffing registratierechten FVI

16 februari 2019

18u21

Bron: Belga 0 "Nog nooit hebben realisten de samenleving veranderd, maar wel wie de mouwen opstroopt en de anderen toont hoe je voor verandering zorgt." Met die woorden heeft voorzitter John Crombez zaterdag het startschot gegeven van de kiescampagne van sp.a. De Vlaamse socialisten zetten zich in de markt als "idealisten" die mensen toekomstzekerheid willen bieden.

De sp.a rondde zaterdag haar programma voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen af tijdens 'Go Left', een partijevent in de Antwerpse Waagnatie. Tijdens verschillende thematische sessies werden de laatste voorstellen geconcretiseerd.

De socialisten pleiten bijvoorbeeld voor gratis bus- en tramvervoer voor kinderen en jongeren. Het betalen van een erfbelasting willen ze afschaffen voor nalatenschappen tot 250.000 euro en met de registratierechten die komen kijken bij de aankoop van de eerste, eigen woning wil de sp.a helemaal komaf maken. Een bezoek aan de huisarts moet gratis worden, voor jongeren en volwassenen.

Andere eisen waarmee de sp.a naar de verkiezingen trekt, klinken bekend in de oren. Wie er een volledige loopbaan van 42 jaar heeft opzitten, moet op een pensioen van minstens 1.500 euro kunnen rekenen. Dat pensioensysteem, waarbij gekeken wordt naar het aantal gewerkte uren en niet naar de gewerkte jaren, geldt zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. De sp.a vraagt ook een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, of bruto 2.300 euro per maand. De btw op elektriciteit moet opnieuw zakken van 21 naar 6 procent.

Meer rechtvaardigheid

Voorzitter Crombez zei in zijn slottoespraak trots te zijn dat alle grote sociale verwezenlijkingen waar de socialisten in het verleden aan hebben meegewerkt, "er gekomen zijn omdat wij idealisten zijn".

"Uiteraard zijn wij trots op onze verwezenlijkingen, maar we moeten opnieuw de geschiedenis voor zijn", zei Crombez. "We moeten het systeem vernieuwen om iedereen te geven waar hij of zij recht op heeft."

Meer rechtvaardigheid betekent voor de sp.a ook dat de "achterpoortjes" waar grote bedrijven en multinationals misbruik van maken, afgeschaft moeten worden. "Rechtse partijen begrijpen maar niet dat niet de aandeelhouders en lobbyisten, en al zeker niet hun eigen regeringen, de economie doen draaien, maar wel de miljoenen mensen die elke dag werken. (...) Weg met vals spelen, het is tijd dat de financiële elite eindelijk eens bijdraagt." Onder andere de karaattaks en de notionele intrestaftrek moeten voor de sp.a op de schop.

Opvallend was overigens dat veel sp.a'ers benadrukten dat voor al hun voorstellen de nodige financiering gevonden kan worden. "Dat de rechtse partijen niet zeggen dat dit alles niet haalbaar of betaalbaar is", zei Crombez. "Dat is een kwestie van niet willen."

Er ging uiteraard ook aandacht naar het klimaat. Daarover zei Crombez dat alle maatregelen om het klimaat te redden, "voor iedereen haalbaar en betaalbaar" moeten zijn.