Sp.a en PVDA beschuldigen elkaar van plagiaat met campagnebeeld LH

19 februari 2019

13u43 0 Het begon deze ochtend met een tweet van PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Niet veel inspiratie, John Crombez? Gratis marketingtip: het origineel is altijd beter dan de kopie”. Volgens Mertens zou sp.a het beeld met kinderen verkleed als superhelden geplagieerd hebben. Ondertussen regent het wederzijdse ‘fake news’-beschuldigingen tussen Conner Rousseau (sp.a) en Tom De Meester (PVDA).

“Fake news, again!”, richtte Conner Rousseau, hoofd onlinecommunicatie van sp.a, zich tot Mertens. Rousseau postte er een gelijkaardig beeld bij van de nationale nieuwsreceptie van zijn partij dat dateert van 17 december vorig jaar. “En by the way, niemand heeft alleenrecht stockbeelden, ook jullie niet. Focus op uw eigen communistisch verhaal, ipv constant anderen te willen zwartmaken met fake news”, sneerde Rousseau nog naar Mertens.

Fake news, again!@peter_mertens, zie hier: afbeeldingen met superhelden bij sp.a vóór lancering pvda.



En by the way, niemand heeft alleenrecht stockbeelden, ook jullie niet. Focus op uw eigen communistisch verhaal, ipv constant anderen te willen zwartmaken met fake news. pic.twitter.com/hYsdIP5e5A Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

De campagne van PVDA ‘Fenomenaal sociaal’ werd gelanceerd op 18 januari, dus sp.a leek het pleit gewonnen te hebben.

Tom De Meester, fractieleider voor de PVDA in de Gentse gemeenteraad, liet die reactie niet onbeantwoord. “Gewoon amusant dat sp.a niet alleen veel ideeën van PVDA België overneemt, maar zelfs campagnebeelden kopieert. Overigens hebben we dat beeld niet in januari gelanceerd, maar lang daarvoor, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.” De Meester voegde er de hashtag ‘factcheck’ aan toe en wees ook op het feit dat de sp.a’er eerder op de dag een quote van PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw letterlijk had overgenomen.

“Niemand wordt beter van jullie aanvallen op mij en sp.a. Je wordt een karikatuur van jezelf. Wij gaan blijven focussen op waar mensen écht van wakker liggen en hard werken om echt zaken te kunnen veranderen. Niet met fake news staan zwaaien aan de zijlijn”, reageerde Rousseau nog.