Sp.a en Groen trekken met slogan "Gent is wat we delen" naar de kiezer SI

26 mei 2018

14u57

Bron: Belga 0 In Gent trekt het kartel Sp.a-Groen met de slogan "Gent is wat we delen" naar de kiezer. "Gent bestaat uit veel mensen met een grote diversiteit", zegt lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a) "Maar we hebben hetzelfde voor ogen: een sociale en duurzame stad." Het kartel schuift 9 speerpunten voorop met klemtonen op betaalbaar wonen, leefkwaliteit en verkeersveiligheid.

Zo belooft het kartel 90 miljoen euro in sociale woningbouw. "We hebben al veel geïnvesteerd, maar we moeten een tand bijsteken: meer en betere woningen. Eerder maakte ook de Gentse PVDA een prioriteit van wonen. "Voor mensen die het moeilijk hebben, is wonen inderdaad een wereld van verschil. je kan natuurlijk ook 900 miljoen euro of zelfs een miljard beloven. Maar wij hebben een realistisch programma met een goed uitgewerkte visie", aldus Coddens.

Ook het kartel wil dat Gent een eigen openbaarvervoersnet uitbouwt. Een idee dat ook bij open VLD in het Gentse verkiezingsprogramma is opgenomen. In de deelgemeenten moet naar analogie met het circulatieplan het verkeer geregeld worden. Op het vlak van veiligheid "kiezen we niet voor soldaten op straat, maar willen we de politiediensten en straathoekwerkers versterken", zegt Coddens. "Preventief te werk gaan, maar wie niet horen wil moet voelen."

Beschuldigingen weerlegd

Van de problemen die de voorbije dagen bij stadsontwikkelingsbedrijf SoGent aan het licht kwamen, is op het campagne-evenement zaterdag niet veel te merken. "Alle beschuldigingen kunnen weerlegd worden", zegt Coddens. "We gaan onbeschaamd en onbevreesd uit van onze eigen kracht. We geloven er volop in dat de Gentenaar in ons programma en project gelooft."