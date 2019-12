Sp.a en Groen schieten klimaatplan Vlaamse regering af: “Maken van Vlaanderen ecologisch ontwikkelingsland” TT

09 december 2019

11u42

Bron: Belga 7 Het energie- en klimaatplan van de Vlaamse regering schiet schromelijk tekort. Dat vindt Vlaams parlementslid voor sp.a Bruno Tobback. "Schrijnend dat men daar een heel weekend over moest nadenken.” Groen-fractieleider in het Vlaams parlement Björn Rzoska noemt de plannen dan weer “geheel ondermaats”.

De Vlaamse regering klopte vanochtend het energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030 af. Dat had eigenlijk vorige week vrijdag al moeten gebeuren, maar de persconferentie werd toen op het laatste moment afgeblazen omdat een aantal zaken nog doorgerekend moest worden.

De regering mikt in de huidige plannen op een broeikasgasreductie van 32,6 procent tegen 2030. De initiële doelstelling van 35 procent wordt niet losgelaten, benadrukten onder meer minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Alleen moet de kloof de komende tien jaar nog worden dichtgereden dankzij technologische innovatie. De regering rekent ook op federale en Europese plannen en extra winsten uit de circulaire economie.

Sp.a-parlementslid Bruno Tobback is niet onder de indruk van de plannen. "Een tijdelijke verlaging van een doelstelling, dat bestaat niet. De kosten worden gewoon doorgeschoven", zegt hij in een reactie aan Belga. "Dat ze hier een heel weekend over moesten nadenken, is vrij schrijnend."

Lagere maximumsnelheid op ring? “Onzinnig”

Bovendien is zelfs de doelstelling van -32,6 procent volgens Tobback niet haalbaar met de huidige plannen. "De maximumsnelheid op de Brusselse ring verlagen naar 100 kilometer per uur is een onzinnige maatregel. Ik denk dat je er nu nog twee uur per dag effectief 120 per uur kunt rijden, voor de rest sta je vast."

De sp.a'er gelooft ook niet in de plannen om huiseigenaars die een energierenovatie plannen 30.000 euro te laten lenen aan 0 procent-tarief. "Wie de financiële ruimte had om te lenen, heeft dat al lang gedaan. De anderen hebben niets aan die plannen, en bovendien wonen zij vaak in de minst energie-efficiënte woningen."

Minister Demir vertrek vandaag nog naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid, maar trots kan ze niet zijn, besluit Tobback. "Ik zou in Zuhal haar plaats niet fier naar Madrid vliegen. Te voet naar Santiago op boetedoening was toepasselijker geweest.”

“Wat een ondermaats plan”

Ook Groen is niet enthousiast over de Vlaamse klimaatplannen. “Schrijnend lage ambitie”, zegt voorzitster en Vlaams parlementslid Meyrem Almaci. “(Waalse) schone lucht kopen met Vlaams belastinggeld”, verwijst ze naar het flexibiliteitsmechanisme waardoor Vlaanderen emissierechten kan kopen in Europese lidstaten die het goed doen, en die de regering als een soort van buffer kan aanspreken. Van het plan om de maximumsnelheid op de Brusselse ring naar 100 kilometer per uur te verlagen zijn de groenen dan weer wel fan. “Maar dan moet de regering ook consequent zijn en de plannen opbergen om miljarden te pompen in de aanleg van extra rijstroken op de ring.”

Ook Vlaams parlementslid An Moerenhout ziet in die snelheidsverlaging het enige positieve punt. “Geen kilometerheffing, geen verplichte isolatie woningen, geen betonstop, besparingen openbaar vervoer. Wat een ondermaats plan. Dringend nood aan Green New Deal in Vlaanderen”, tweet ze.

Fractieleider in het Vlaams parlement Björn Rzoska vindt de plannen “geheel ondermaats”. “Demir geeft nu al toe dat ze de doelstelling van 35 procent minder uitstoot van broeikasgassen niet zal halen. De regering klopt af op een doelstelling van 32,6 procent. Ter vergelijking: Brussel gaat voor 40 procent, Wallonië zelfs voor 55 procent”, aldus Rzoska. “Deze regering gaat opzij staan en speelt gewoon niet mee. Zo maken we van Vlaanderen op termijn een ecologisch ontwikkelingsland.”

Of de uitstootreductie van 32,6 procent gehaald kan worden, is volgens de groenen nog “koffiedik kijken”. “De sturende kilometerheffing, de verplichte renovatie van woningen en de betonstop worden afgevoerd. De maatregelen die zogezegd in de plaats komen, zijn totaal ongeloofwaardig.”

👍🏼 snelheid Brusselse Ring naar 100

👎🏼 schrijnend lage ambitie = (Waalse) schone lucht kopen met Vlaams belastingsgeld https://t.co/h6ObgYs7FM Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link