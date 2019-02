Sp.a en Groen commercialiseren zorg in Gent, maar waren tegen in Antwerpen TT

Bron: Belga 0 Via een openbare aanbesteding heeft het Gentse stadsbestuur van Open Vld, sp.a en Groen de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius toegewezen aan G4S Care, de zorgpoot van bewakingsfirma G4S. Het gaat om bijna een kwart miljoen euro voor een jaar. Dat bericht De Morgen.

In 2017 protesteerden sp.a en Groen toen G4S Care in Antwerpen drie daklozenprojecten kreeg toegewezen. N-VA-schepen voor OCMW Fons Duchateau moest uiteindelijk de samenwerking stopzetten.

G4S Care was de enige kandidaat in Gent. Volgens oppositiepartij PVDA is het project "niet meer van deze tijd". "Het kan niet dat het project dan maar naar een multinational gaat die gerust lagere standaarden wil aanvaarden als hij maar winst kan maken", zegt Tom De Meester, PVDA-fractieleider in de Gentse gemeenteraad.

Het kabinet van Groen-schepen van Wonen Tine Heyse noemt de situatie niet vergelijkbaar met die in Antwerpen. "Volgens mij is het in Antwerpen afgesprongen omdat de partner die men in de arm had genomen niet over de vereiste expertise beschikte", zegt de kabinetschef. "Op basis van onze procedure kunnen we afleiden dat Traverse (een gespecialiseerde organisatie die G4S Care gaat ondersteunen, nvdr) wel degelijk een betrouwbare partner is.”