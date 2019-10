Sp.a dient afgewezen begrotingsvoorstel voor gezondheidszorg in: “Patiënten hebben het recht te weten welke kosten nog terugbetaald worden” SVM

31 oktober 2019

16u33

Bron: Belga 0 De sp.a dient in de Kamer de begroting van volgend jaar voor de gezondheidszorg in die de regering eerder deze maand tegenhield binnen de Algemene Raad van het Riziv. "Patiënten en zorgverstrekkers hebben het recht te weten welke kosten op 1 januari nog terugbetaald worden", zegt sp.a-Kamerlid Jan Bertels.

Van de 21 leden van de Algemene Raad stemden er tien voor en vier tegen. Zes leden onthielden zich, één lid was afwezig. De regering onthield zich bij de stemming. "Als er ruimte is voor extra investeringen, dan moeten die in de eerste plaats naar de patiënt gaan. En dat was hier niet het geval", zei minister de Block vorige week. Sp.a vermoedt echter dat de minister niet instemde omdat er aan de geneesmiddelensector een besparing werd gevraagd terwijl het geneesmiddelenbudget ruimschoots wordt overschreden.

Omdat het budget nu geblokkeerd is, kunnen er geen afspraken gemaakt worden met zorgverstrekkers zoals huisartsen, tandartsen en logopedisten. Bijgevolg is het compleet onduidelijk wat wel en niet terugbetaald wordt aan de patiënt.

“Nodeloos veel onzekerheid”

"In het budget dat de minister naast zich neerlegt, zitten onder meer maatregelen voor de terugbetaling van tandextracties voor 50-plussers, van tandzorg voor kankerpatiënten en van obesitasbehandelingen bij kinderen. De Block creëert op die manier nodeloos veel onzekerheid voor de patiënt en voor de zorgverstrekker", zegt sp.a'er Bertels.

Kamerleden Jan Bertels en sp.a-voorzitter John Crombez zijn niet van plan bij de pakken te blijven zitten en dienen zelf de begroting gezondheidszorg 2020 in het parlement in. Ze hopen in het parlement een meerderheid te vinden voor het voorstel van budget dat door het Verzekeringscomité bijna unaniem werd goedgekeurd.