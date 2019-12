Sp.a-congres beslist of Rousseau in parlement mag zetelen jv

14 december 2019

06u15

Bron: belga 0 De leden van sp.a beslissen vandaag of hun partijvoorzitter Conner Rousseau de volgende jaren in het Vlaams Parlement mag blijven zetelen, ondanks het cumulverbod dat binnen de partij geldt. Dat gebeurt tijdens een congres van de Vlaamse socialisten in Brussel, waar Rousseau en zijn ondervoorzitster Funda Oru voor het eerst de leden toespreken.

Rousseau en zijn running mate Oru werden iets meer dan een maand geleden verkozen tot het nieuwe voorzittersduo bij sp.a. Ze haalden het afgetekend van de andere duo's Christ'l Van der Paal en Bart Callaert enerzijds en Hannes De Reu en Elhasbia Zayou anderzijds. Conner Rousseau volgt John Crombez op, die geen kandidaat meer was voor een nieuwe termijn.

De Oost-Vlaming is een nieuw gezicht in de Wetstraat. Bij de verkiezingen van 26 mei raakte hij als onbekende lijsttrekker verkozen in het Vlaams Parlement. Probleem is dat Rousseau volgens de partijregels zijn zitje daar zou moeten afstaan. Onder het voorzitterschap van Crombez keurde het congres immers een omstreden cumulverbod goed. Daarmee wilde Crombez nieuw talent meer kansen bieden om door te stromen. Ironisch genoeg zou neofiet Rousseau, die ook fractieleider is, daar meteen het slachtoffer van worden.

Het congres moet nu bepalen of Rousseau een uitzondering krijgt. De voltallige Vlaamse fractie zou er op aandringen dat hij parlementslid mag blijven - het fractieleiderschap zou dan bij iemand anders terecht komen. De redenering luidt dat het parlement de kans biedt voor de voorzitter om vanuit de oppositie in debat te gaan met ministers. Bovendien biedt het de kans een netwerk uit te bouwen met andere partijen, iets waar ongetwijfeld nog mogelijkheden liggen als nieuwkomer.

Rousseau zelf heeft zich al die tijd afzijdig gehouden in het debat. Hij laat het laatste woord aan de leden. De redenering is simpel: zij hebben enkele jaren geleden het cumulverbod ingevoerd, dus moeten ook zij stemmen over een afwijking. Of Rousseau die krijgt, valt moeilijk te voorspellen. Hier en daar weerklonken al tegenstemmen.

Belangrijker nog dan zijn aanwezigheid in het parlement, is wellicht de boodschap die Rousseau aan zijn leden zal meegeven. Rousseau neemt de fakkel over op een absoluut dieptepunt voor sp.a. Hij gaf al aan dat hij van de Vlaamse socialisten opnieuw een partij wil maken die verkiezingen wint. Rousseau is van plan sp.a een "elektroshock" te geven en beloofde met "iets nieuws en positiefs" te komen.

