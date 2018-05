Sp.a Brussel zonder Pascal Smet en met open burgerlijst naar de kiezer rvl

08 mei 2018

10u08

Bron: Belga 5 De sp.a zal in de stad Brussel met een open burgerlijst naar de kiezer trekken tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Tot nog toe is enkel zeker dat Ans Persoons zal de lijst trekken en dat Pascal Smet niet zal opkomen. De eerste namen worden later deze maand bekendgemaakt, maken de socialisten bekend in een persbericht.

Het programma en de invulling van de plaatsen op de lijst wordt bepaald via een participatief stadsproject. Het resultaat moet een gevarieerd en gedurfd programma worden.

"We moeten in deze stad op een andere manier aan politiek gaan doen Deze samenwerking is daarop een antwoord", stelt gemeenteraadslid Ans Persoons. "Er zullen geëngageerde Brusselaars op onze lijst staan uit alle wijken en gemeenschappen die onze stad rijk is. Het is een heel diverse groep mensen die we hebben samengebracht. Ze delen allemaal dezelfde hunker naar een socialer, duurzamer en progressiever stadsbestuur dat de bewoners op de eerste plaats stelt."

Na twaalf jaar in de gemeenteraad en met het oog op de decumul zal Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet geen lokaal mandaat meer opnemen.

"Meedoen aan een verkiezing om indien verkozen direct ontslag te nemen is oude politieke cultuur. Bovendien wil ik me volledig op het Gewest kunnen concentreren en daarna de verkiezingen van 26 mei", zegt Smet.