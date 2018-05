Sp.a brengt nóg een bezwarende mail naar buiten en eist ontslag Vandeput Astrid Roelandt

30 mei 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wist minister Vandeput wél dat onze F-16's mogelijk langer meekunnen? Volgens sp.a wel, op basis van een nieuwe mail die ze in handen kregen. "Nochtans zei Vandeput in het parlement 'met de hand op het hart' dat hij geen weet had van die studies. Hij heeft dus herhaaldelijk gelogen in het parlement, en daarom vragen wij zijn ontslag", aldus voorzitter John Crombez.

Uit de mail moet blijken dat de minister geïnformeerd werd over lopende studies rond een mogelijke levensduurverlenging van de F-16's. In april 2017 stuurde een hooggeplaatste kolonel een e-mail naar de kabinetschef van Vandeput -Claude Vandevoorde- met de minister in CC. Daarin stond dat onze F-16's "vatbaar zijn voor levensduurverlenging met minimum 4.000 vlieguren". "Maar als de minister langer zou blijven vasthouden aan de totale vervanging van de F-16, dan zijn verdere studies omtrent levensduurverlenging overbodig."

"Democratisch probleem in parlement"

"Dus in tegenstelling tot wat de minister zelf meermaals verklaarde, staat in de mail dat hij persoonlijk vasthoudt aan de vervanging en de andere opties niet overweegt", aldus Crombez. "In het parlement heeft hij ook altijd ontkend dat er studies zijn, met de 'hand op het hart' zelfs. Hij heeft dus gelogen in het parlement." Crombez herhaalt daarom de vraag om militairen onder ede te ondervragen in de commissie Defensie. "En als de meerderheidspartijen ook antwoorden willen, dat ze onze vraag dan steunen. Het gaat hier om een democratisch probleem in het parlement."

"Voer genoeg om conclusies te trekken"

Of dit nu echt dé smoking gun is die Vandeput fataal wordt? "We zijn al een paar keer het punt gepasseerd waarop minister de eer aan zichzelf moest houden", aldus Crombez. "Eerst toen bleek dat hij de legertop niet in de hand had. Een tweede moment was toen de minister zelf tussenkwam in een fake interne audit. En als nu ook nog eens blijkt dat hij zaken verkondigt die onwaar zijn over de procedure, dan is er voer genoeg om de conclusies te trekken. Je kan als minister onmogelijk functioneren in die omstandigheden." Morgen komt er op vraag van sp.a een vertrouwensstemming in het parlement.