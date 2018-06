Sp.a boos: "Bankiers denken dat ze zich echt alles kunnen permitteren, tot de bevolking in hun gezicht uitlachen" lva

23 juni 2018

12u45

Bron: belga 49 ING België duikt op in de Panama Papers. Via zijn bijkantoor in Genève heeft het de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen geopend voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden, waar rijke Russen achter schuilgingen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir. Sp.a reageert boos op het nieuws. "Hiermee wordt ook aangetoond dat er toch beter een onderzoekscommissie was geweest, zoals sp.a vroeg, zegt Peter Vanvelthoven in een mededeling.

Terwijl ING België in mei 2016 in het parlement nog getuigde dat het als bank "avers stond tegenover structuren in belastingparadijzen", schetsen nieuw uitgelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, een ander beeld. Ze tonen aan hoe rijke Russen telkens via tussenpersonen gebruikmaakten van een bijkantoor van ING België in Genève om de bankzaken te regelen voor hun offshores die alleen op papier bestonden. De vestiging in de Zwitserse stad telt zo'n 250 werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 223,5 miljoen euro.

"Bankiers denken dat ze zich echt alles kunnen permitteren, tot de bevolking in hun gezicht uitlachen als ze voor de vertegenwoordigers van die bevolking in het Parlement verantwoording moeten afleggen over hun praktijken in belastingparadijzen", zegt Vanvelthoven, die voor sp.a de Panama Commissie in het parlement opvolgde.

Onderzoekscommissie

"Hiermee wordt ook aangetoond dat er toch beter een onderzoekscommissie was geweest, zoals sp.a vroeg. Zo hadden de getuigen onder ede kunnen verhoord worden en zouden ze nu vervolgd kunnen worden wegens meineed", zegt de politicus nog. Volgens Vanvelthoven zijn er duidelijke aanwijzingen dat grootbanken in België een belangrijke rol gespeeld hebben in het begeleiden van klanten naar belastingparadijzen.

"Maar de meerderheidspartijen hebben dat onder de mat geveegd. Meer nog, door expliciet te formuleren in het eindrapport "dat niet definitief kan worden geconcludeerd of de Belgische financiële instellingen al dan niet betrokken zijn bij de Panama Papers noch algemener bij internationale fiscale fraude en het vraagstuk van de offshoreconstructies", hebben ze de grootbanken witgewassen van enige betrokkenheid. Dat is en blijft een schande." Vanvelthoven dringt aan op een onderzoek van BBI, Parket en Bankentoezicht op basis van de nieuwe inlichtingen.

ING: "Geen commentaar"

De vraag rijst of ING wel altijd goed wist met wie het in zee ging, want uit de gelekte documenten blijkt dat zelfs Mossack Fonseca, dat de constructies opzette, niet altijd wist wie erachter schuilging. Er was telkens veel geld mee gemoeid, soms zelfs honderden miljoenen euro's per jaar.

In een reactie benadrukt ING Belgium dat het kantoor in Genève met zakelijke relaties werkt. "Het is belangrijk te herhalen dat voor zakelijke klanten er een mogelijkheid is dat een offshoreconstructie ook een niet-fiscale reden kan hebben. De algemene insteek bij ING (en niet alleen bij ING België) is dat men zulke situaties 'on a case by case'-basis bekijkt en natrekt", luidt het.

"Wij kunnen geen commentaar geven op individuele klanten of mogelijke klanten", laat de woordvoerder van ING weten. Hij voegt eraan toe dat ING "geheel gecommitteerd is om zich in alle markten waar zij actief is steeds aan de geldende wetten, regels en ethische normen te houden".

Voetbalbond

ING dook ook al eerder op in de Panama Papers: verdachte betalingen aan officials van de wereldvoetbalbond Fifa liepen over ING-rekeningen en een rijke Fransman hield ruim 20 miljoen euro buiten het zicht van de fiscus door die via ING-rekeningen weg te sluizen. Vorig jaar meldde het Oost-Europese journalistencollectief OCCRP dat Russen via ING-rekeningen 2,4 miljoen dollar zouden hebben witgewassen.