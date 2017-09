Soulqueen Lynn gaat er volledig voor met 'Don't You Worry 'bout A Thing' 21u35

Bron: vtmnieuws.be 0

In de lucht is Lynn een stewardess eerste klas, op het podium een echte diva! Ze laat zich volledig gaan met 'Don't You Worry 'bout A Thing', in de versie van Tori Kelly. Maar zijn de coaches fan van Lynn?