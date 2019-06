SOS HLN. Wens van Thor (7) komt uit: hij kreeg ruim 3.500 postkaartjes voor zijn communie kg

04 juni 2019

06u00 0 De brievenbus van de familie Braeckman in het Oost-Vlaamse Overmere kreeg de afgelopen weken kilo’s post te verwerken. Het grootste deel was voor de kleine Thor (7) bestemd, die kampt met een genetische hersenafwijking en gefascineerd is door postkaartjes. Nadat zijn mama een oproep deed via SOS HLN kreeg hij maar liefst 3.782 wenskaarten aan voor zijn eerste communie. Genoeg om ook nog heel de zomer te genieten.

Als er één ding is waar Thor echt blij van wordt, dan zijn het wel postkaartjes. Drie jaar geleden deden zijn ouders al een oproep in deze krant, waarna er 10.000 kaartjes in de bus vielen. Die kaartjes bekijkt Thor ook nu nog.



Eind mei deed zijn mama opnieuw een oproep. Een lading nieuwe postkaartjes was erg welkom. Niet alleen omdat Thor zijn eerste communie deed, maar ook omdat er deze zomer nog een ingrijpende operatie op de planning staat. “We willen hem extra laten genieten”, aldus zijn mama.



De oproep liet lezers niet onbewogen. In slechts enkele weken tijd kreeg Thor een heleboel kaartjes aan: 3.782 exemplaren, om precies te zijn. Van kleine envelopjes tot gigantische pop-upkaarten, én zelfs een postkaartje uit de Verenigde Staten.



Wil ook jij Thor een hart onder de riem steken? Kaartjes zijn altijd welkom op dit adres: Thor Braeckman - Mosseveldstraat 28 - 9290 Overmere.

Is er iets waarvan jij denkt dat het opgelost zou kunnen geraken met de hulp van 2 miljoen HLN-lezers? Laat het ons weten via deze link of SOSHLN@hln.be en mogelijk gaan we samen met jou - en al die lezers - op zoek naar een oplossing. Om zo de wereld weer een klein beetje beter te maken.