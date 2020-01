SOS HLN. Veerle vindt na oproep het kinderboek dat haar overleden papa altijd voorlas: “Ik neem het mee naar het kerkhof” BCL

03 januari 2020

19u32 0 De hulp van twee miljoen lezers inroepen: het kan helpen als je naar een speld in een hooiberg zoekt. Nérgens kon Veerle Leys (35) ‘Het beste met je kleine wolf’, het boek waar haar vader haar zo vaak uit voorlas, nog vinden. En zie: na haar oproep in onze krant wil lezeres Veerle De Mulder het hare cadeau doen.

Al een paar jaar was ze ernaar op zoek, naar ‘Het beste met je kleine wolf’, het kleurrijke voorleesboek waar haar papa haar altijd uit voorlas. “Ik weet niet waarom, het is het enige kinderboekje dat me àltijd is bijgebleven”, vertelt Veerle. Alleen, “het verhaaltje van wolfje Grimi”, waarnaar ze als klein meisje steevast vroeg, bleek nérgens nog te vinden. Niet in bibliotheken, niet in boekenwinkels, niet op het internet. Veerle wilde het kost wat kost in haar bezit. Om haar vader te eren, die in september de strijd tegen longkanker verloor. En dus deed ze vorige week een ultieme poging in onze krant.

Met resultaat. Maar liefst honderd berichtjes liepen op onze redactie binnen. Lezeres Veerle De Mulder herkende de kaft meteen. Zij wil het hare graag cadeau doen aan haar naamgenote. “Hoe het precies bij ons thuis is beland, weet ik niet”, vertelt Veerle De Mulder. “Ik heb zelf een dochter van 32, maar kan me niet herinneren dat ik er ooit voor haar uit voorlas. Het verhaal is me wel altijd bijgebleven. Het wolfje dat wordt achtergelaten, zegt immers ‘hier wil ik niet sterven’. Ik vond dat zo opvallend, zo mooi ook, dat die auteurs de dood durven beschrijven in een kinderboek.”

Foto’s maken

Komende dinsdag overhandigt Veerle het verhaal van Grimi aan Veerle Leys. En die weet exact wat ze ermee zal doen. “Ik wil naar het kerkhof met dat boekje. Het voorlezen aan mijn papa”, vertelt ze, bijzonder geëmotioneerd door het goede nieuws. “Daarna krijgt het een mooi plaatsje in de kast. En wie weet, als ik ooit het geluk mag hebben om zelf een kindje op de wereld te zetten, kan ik het voorlezen, zoals mijn papa het zo vaak voor mij deed. Dat verhaal mag niet verloren gaan.”

Ook Veerle De Mulder houdt het verhaal trouwens bij. “Ik ga foto’s nemen van de pagina’s”, vertelt ze. “Zo kan ik het zelf nog voorlezen, maar het boekje zelf hoeft niet bij mij te blijven.”

Is er ook iets waarvan jij denkt dat het opgelost zou kunnen geraken met de hulp van 2 miljoen HLN-lezers? Laat het ons weten via soshln@hln.be en mogelijk gaan we samen met jou -en al die lezers- op zoek naar een oplossing. Om zo de wereld weer een klein beetje beter te maken.