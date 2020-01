SOS HLN. Veerle is hopeloos op zoek naar oud prentenboek waar haar overleden papa uit voorlas Aylin Koksal

02 januari 2020

06u00 5 Drie maanden geleden verloor Veerle Leys (35) haar vader Cyriel (71) op een maand tijd aan kanker. De wijkagente uit Antwerpen is nu hopeloos op zoek naar een prentenboek waar haar vader uit voorlas. “Als kind was dat mijn lievelingsverhaal. Sinds het overlijden van mijn papa, spookt dat boek steeds meer door mijn hoofd", zegt Veerle. “Help mij dat terug te vinden.”

“Papa sukkelde vorig jaar met longkanker. Na intensieve behandelingen kwam dat tijdelijk in orde en was hij weer gezond. Tot half augustus, want toen kreeg ik te horen dat hij nog amper vier weken had. Dat was heel zwaar. Dat is het nog altijd", vertelt Veerle geëmotioneerd. “In september was het zover, papa verliet ons. Met de kerstperiode erbij, zijn het heel zware tijden voor mijn twee zussen, mama en ik. De leegte die papa achterliet raakt niet gevuld.”

Daarom is Veerle op zoek gegaan naar het boek waar haar vader als kind uit voorlas. “Het boek heet ‘Het beste met je kleine wolf’. Het verhaal ging over een verloren gelopen wolfje, die hulp zocht om zijn weg terug te vinden. Dat is iets wat mij altijd is bijgebleven en waar ik mooie herinneringen aan heb overgehouden. Het doet me denken aan papa, aan de zachte mens die hij is. Hij is iemand die iedereen hielp en voor iedereen klaarstond, soms ten koste van zichzelf. Sinds zijn overlijden, spookt dat boek steeds meer door mijn hoofd en ben ik hopeloos op zoek naar een exemplaar.”

Hoewel Veerle op het internet grondig heeft gezocht, vond ze het boek nergens meer. “Ik heb zowat elke website afgezocht. Buiten de bibliotheek in Wetteren, daar kan ik het boek tijdelijk inkijken. Maar ik wil het ontzettend graag van iemand overkopen”, zegt Veerle. “Het klinkt misschien een beetje stom, maar voor mij is het belangrijk. Op die manier draag ik papa toch nog een beetje bij me en dat zou een grote troost zijn.”

Titel: ‘Het beste met je kleine wolf’

Auteurs: ‘Schmid en Chantal de Marolles’

Jaar eerste uitgave: 1979

EAN: 9783855398270

Kan jij Veerle helpen? Stuur dan een mailtje naar soshln@hln.be