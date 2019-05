SOS HLN. Thor (7) heeft zware hersenafwijking maar postkaartjes maken hem blij. Stuur jij hem eentje voor zijn communie? KVDS

23 mei 2019

11u29 0 Er is in ons land waarschijnlijk niemand die zo gek is op postkaartjes als de kleine Thor Braeckman (7) uit het Oost-Vaamse Overmere. Drie jaar geleden deden zijn ouders een oproep in onze krant om hun zoon – die een zware hersenafwijking heeft – zo veel mogelijk kaartjes te sturen, want dat was het enige wat hem écht kon troosten. Meer dan 10.000 kreeg hij er toen. Zaterdag doet hij zijn eerste communie en stiekem dromen zijn ouders van een nieuwe overrompeling.

De postbus van de familie Braeckman begaf het drie jaar geleden bijna nadat lezers massaal hun hart lieten zien voor de jongen. Dolgelukkig maakte Thor de wenskaartjes één voor één open. Ook daarna werden ze nog gebruikt. Zijn ouders sorteerden ze in 12 boxen en elke maand krijgt hij een andere die hij kan (her)ontdekken. En ze maken hem nog altijd even gelukkig als de eerste keer. Zeker de kaartjes van Bumba, want daar is hij een ongelofelijke fan van. Net als kaartjes die muziek maken.

Dromen

Voor zijn eerste communie zaterdag – 25 mei – doen de ouders van de jongen een nieuwe oproep om hun kind te verrassen en ze dromen luidop van een nieuwe massale respons. “Als we Thor nieuwe kaartjes kunnen bezorgen, kunnen we hem beter betrekken bij het feest en hem overtuigen om mee naar buiten te gaan. Anders blijft hij vooral binnen. We willen hem extra laten genieten, want deze zomer staat hem een ingrijpende operatie te wachten”, zegt zijn mama, Nancy De Boever.





Na een berichtje op onze Dialoog-pagina in de krant kreeg het gezin al 417 kaartjes binnen. Maar wij van SOS HLN denken dat de respons nog veel massaler kan zijn. Kunnen we ook op jou rekenen?





Alle kaartjes zijn welkom op onderstaand adres: Thor Braeckman - Mosseveldstraat 28 - 9290 Overmere.

Is er ook iets waarvan jij denkt dat het opgelost zou kunnen geraken met de hulp van 2 miljoen HLN-lezers? Laat het ons weten via deze link of SOSHLN@hln.be en mogelijk gaan we samen met jou - en al die lezers - op zoek naar een oplossing. Om zo de wereld weer een klein beetje beter te maken.

