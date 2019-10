SOS HLN. Flyer.be snelt Zarra en haar Knikjesstraat ter hulp met gratis drukwerk Philippe Ghysens en Mathias Marien

01 oktober 2019

16u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 Goed nieuws voor Zarra, die heel Vlaanderen wil volhangen met bordjes met het opschrift “Knikjesstraat”: de online drukkerij Flyer.be biedt zijn hulp aan. En de mails met bestellingen stromen intussen binnen.

De vijftienjarige Zarra uit Brugge wil meer vriendelijkheid en warmte op straat in de Vlaamse gemeenten. Nadat ze op vakantie was geweest in Nederland en ontgoocheld was omdat mensen niet reageerden als ze hallo zei, besloot ze een actie op poten te zetten. Ze liet een bordje ontwerpen met het opschrift “Knikjesstraat”. “Het is de bedoeling dat mensen in de Knikjesstraat elkaar vriendelijk begroeten en meer contact hebben met elkaar”, zegt Zarra. Bruggelingen konden voor 2 euro een bordje bestellen om achter hun raam te plaatsen. In weinig tijd waren alle 50 bordjes de deur uit.

Bestellingen komen binnen

Omdat de reacties zo hartverwarmend en vooral massaal waren, wilde Zarra haar actie uitbreiden van Brugge naar de rest van Vlaanderen. SOS HLN gaf haar een duwtje in de rug. Nadat Zarra’s verhaal hier verscheen, begonnen de mails met bestellingen binnen te komen en werd er zelfs al geld op haar rekening gestort.

En nog veel beter nieuws: de online drukkerij Flyer.be heeft aangeboden om de bordjes gratis te drukken. Bovendien gaat flyer.be de oproep van Zarra meenemen in haar nieuwsbrief en zelf ook via haar social media een oproep lanceren. Zarra zelf is ook druk bezig met een speciale Facebook-pagina op te zetten.

De opbrengst van de actie Knikjesstraat gaat volledig naar het goede doel.

Het straatnaambordje “Knikjesstraat” kan voor 2 euro besteld worden via Zarraknikt@gmail.com. Het geld kan worden overgeschreven op BE63 7380 3145 5708.