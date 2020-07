Sophie Wilmès wijst jongeren op hun verantwoordelijkheid: “Grote bijeenkomsten en feesten na sluitingstijd is gevaarlijk gedrag” HLA

15 juli 2020

14u39

Bron: Belga 56 Er werden vandaag geen nieuwe versoepelingen aangekondigd na de Nationale Veiligheidsraad. “De trends van de cijfers zijn stijgend, en dat is niet goed”, kondigde premier Sophie Wilmès (MR) aan. “Ik herinner er u aan dat veel heeft te maken met ons eigen gedrag”, waarschuwt ze. Alle maatregelen blijven gelden, en moeten volgens de premier strikter opgevolgd worden.



De premier beseft dat de evenementensector en het nachtleven snakken naar perspectief, maar is van mening dat er pas over een versoepeling kan gesproken worden wanneer de epidemiologische situatie “stabiel” is. “Het is echter evident dat zolang de discotheken nog niet open mogen, het niet de bedoeling is dat er grote apero’s of geïmproviseerde feesten na het sluiten van de cafés worden georganiseerd”, verduidelijkt Wilmès. Zaken die deze regels meermaals overtreden, zullen volgens de premier streng bestraft worden. “We rekenen op de collectieve intelligentie. Het is belangrijk daar niet aan deel te nemen, want naast het besmettingsgevaar is het ook enorm moeilijk om de deelnemers daarvan te traceren en te isoleren”, klinkt het.

“Ik herhaal dat dit gedrag gevaarlijk is voor de volksgezondheid”, aldus een strenge Wilmès, die erop wijst dat sinds begin deze maand een sterke stijging te zien is in het aantal besmettingen bij jongeren. “We stellen vast dat de stijging bij jongeren twee keer groter is dan bij ouderen. Het is menselijk dat zij willen feesten, maar dat maakt het nog niet rationeel of correct.” De premier wijst erop dat jongeren niet altijd gespaard blijven, en dat het virus ook hen kan treffen. Ze verwijst daarbij naar het 18-jarige meisje dat vandaag is overleden in Brussel, en betuigt haar medeleven met de familie, vrienden en naasten van de jonge vrouw.

Ook wie op vakantie gaat, moet de regels blijven volgen, benadrukt Wilmès. “Iedereen moet de regels volgen. Dat geldt voor terugkeerders, maar ook tijdens uw vakantie. Het is niet omdat er bepaalde activiteiten zijn dat het veilig is. Het virus gedraagt zich niet anders in het buitenland. Pas de maatregelen toe voor uw eigen veiligheid.”