Sophie Wilmès na kritiek op persconferentie: “Qua vorm kon het beter, het moment ook. Maar dat is hoe het in België werkt" AW

26 april 2020

11u43

Bron: Zevende Dag 18 Na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad vrijdag volgde veel kritiek. Premier Sophie Wilmès (MR) geeft zelf toe dat het beter kon. “Maar de traditie verplicht ons om meteen te communiceren. Dat hebben we gedaan”, vertelt de premier in de Zevende Dag op één. “Maar het kon beter.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Nationale veiligheidsraad zat vrijdagmiddag samen omstreeks 14.30 uur. Het was spannend afwachten op het verdict, maar dat volgde pas na 22 uur. “In België hebben we een traditie om onmiddellijk te communiceren als we een beslissing hebben genomen. Dat is belangrijk omdat velen niet op een beslissing wachten om te communiceren. Dat is verwarrend en het verplicht ons om zelf meteen te communiceren. Dat hebben we gedaan”, legt Wilmès uit. “Qua vorm kon het beter, het moment ook. Maar dat is hoe het in België werkt”, vervolgt ze.



Waarom de Veiligheidsraad niet minder dan zeven uur in beslag nam? “We moeten goed beseffen dat we de organisatie en het leven van de hele bevolking herdenken. We zijn tot nu toe in een zogenoemde lockdown, nu moeten we nadenken over hoe we die versoepelen. Dat is ingewikkeld want het gaat over alle aspecten van ons leven. Daarom duurde het zeven uur, maar eigenlijk duurde het langer want we hebben de hele week met alle deelstaten vergaderd.”

“Zekerheid bestaat niet, perspectief wel”

Verder gaf de premier nog een woordje uitleg over de exitstrategie. Zo zegt ze dat de verschillende stappen in de strategie voorwaardelijk blijven. Of de winkels bijvoorbeeld op 11 mei opengaan, hangt af van hoe de verspreiding van het virus evolueert. “Zekerheid bestaat niet, perspectief wel”, aldus Wilmès.

Die timing van de versoepelingen wijkt wat af van wat de experten die de politiek adviseren hadden voorgesteld. Voor de winkels hadden zijn een geleidelijkere heropening voorgesteld. Premier Wilmès benadrukte opnieuw dat er geen zekerheid is. “We moeten zeker zijn dat we de verspreiding van het virus aan het einde van de rit onder controle hebben."