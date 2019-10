Sophie Wilmès (MR) volgt Charles Michel op en wordt eerste vrouwelijke premier van België Redactie

26 oktober 2019

19u11

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 26 Huidig minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès (MR) zal aan de koning voorgesteld worden als nieuwe premier van de federale regering in lopende zaken. Dat heeft HLN vernomen uit goede bron. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier.

Premier Charles Michel had vrijdag al aangegeven dat hij ten laatste begin november wou stoppen als premier. Vanaf 1 december wordt hij voorzitter van de Europese Raad.



Op een bijeenkomst van het kernkabinet is zaterdag beslist dat partijgenote Wilmès in zijn voetsporen zal treden. De Franstalige liberale wordt de eerste vrouwelijke premier van het land. Het kernkabinet besloot ook dat de MR de nieuwe minister van Begroting en Ambtenarenzaken zal leveren.

Vier jaar minister

De laatste maanden circuleerde de naam van Sophie Wilmès wel vaker als zijn opvolger. In de huidige ontslagnemende coalitie van Open Vld, MR en CD&V is de blauwe familie de grootste, en de MR is daarin de grootste fractie. De keuze voor een MR-kopstuk past dus binnen de rekenkundige logica.

Wilmès zette haar eerste politieke stappen toen ze verkozen werd als schepen in Sint-Genesius-Rode. Later werd ze verkozen voor de Provincieraad, vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als voorzitter van de van de MR in de Brusselse periferie. In 2015 vervoegde ze de federale regering als minister van Begroting en Ambtenarenzaken.