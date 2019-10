Sophie Wilmès (MR) volgt Charles Michel op als premier Redactie

26 oktober 2019

19u11 0 Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) zal Charles Michel opvolgen als premier. Dat heeft HLN vernomen uit goede bron.

De laatste maanden circuleerde de naam van Sophie Wilmès wel vaker. In de huidige ontslagnemende coalitie van Open Vld, MR en CD&V is de blauwe familie de grootste, en de MR is daarin de grootste fractie. De keuze voor een MR-kopstuk past dus binnen de rekenkundige logica.

Later meer.