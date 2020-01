Sophie wie? Vlaming kent onze premier niet Sven Ponsaerts

14 januari 2020

16u10 22 Geen idee. Een koningin? Sophie wie? Bijna 9 op de 10 Vlamingen (87,7%) (her)kennen onze premier niet. Het is ondertussen tweeënhalve maand geleden dat Sophie Wilmès (MR) de eed als eerste minister aflegde, maar wij Vlamingen weten duidelijk niet wie onze premier is.

Voormalig premier Yves Leterme opperde het afgelopen week in Knack: “Vraag hier op straat vijf wandelaars de naam van de eerste minister. Ik weet niet of er drie zullen zijn die weten dat het Sophie Wilmès is.” Leterme was nog optimistisch, zo blijkt uit een steekproef van onze redactie. Amper acht (12,3%) van de 65 shoppers op de Antwerpse Meir die we een foto van Wilmès voor de neus duwden, wisten dat het om onze eerste vrouwelijke premier ging. En hoe die dan wel heet? Welgeteld één (1!) passant - 1,5% - die het ons kon vertellen… Pijnlijk, weet ook professor politieke communicatie Peter Van Aelst (UA). “Hoofdverklaring is wellicht dat ze aan het hoofd van een regering staat die er eigenlijk geen is – je als politicus in zo’n ploeg van lopende zaken profileren, is moeilijk. Wilmès werd als premier ad interim gevraagd tijdelijk op de winkel te letten, zo’n mensen hoeven zich natuurlijk ook niet met een of andere maatregel te profileren. Komt daarbij dat we haar als Franstalig minister (van Begroting, nvdr) al nauwelijks kenden.”

RTBF-Wetstraatjournalist Christophe Deborsu wijst er voorts op dat de machtsoverdracht van Charles Michel als ‘interne MR-aangelegenheid’ quasi onopgemerkt is verlopen, zonder uitgebreide portretten van haar in de media. “Een beetje jammer, want Wilmès is best een interessante persoonlijkheid, een taaie madam die ook weet wat ze wil. Het ware anders geweest, moest ze de eerste volwaardige vrouwelijke premier van dit land zijn geworden.” Volgens Deborsu zijn er anderzijds ook Vlaamse toppolitici die in Wallonië niemand kent. “Toon in de winkelstraten van Namen een foto van Hilde Crevits, geen mens die weet om wie het gaat.”

Van Aelst vermoedt ook dat het huidige lage vertrouwen in de politiek op de politici afstraalt. “Door het sfeertje van ‘het zijn allemaal prutsers’ zijn we geneigd de politiek nog minder te volgen.”