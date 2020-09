Exclusief voor abonnees

Sophie Van Reeth (20) schrijft verhalen over seksueel misbruik neer, waaronder het hare: “Laat het duidelijk zijn voor álle slachtoffers: nooit is het jouw schuld”

Annick De Wit

21 september 2020

"Eigenlijk is het karma hé, want je had nee gezegd", zei hij, de eerste keer, toen hij klaar was. Studente Sophie Van Reeth (20) werd verkracht, herhaaldelijk, binnen wat zij dacht dat was gestart als een liefdevolle relatie. Ze verzamelde getuigenissen, plus schreef de hare neer. Want over seksueel misbruik is genoeg gezwegen.