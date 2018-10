Sonja T.M. krijgt in beroep 30 jaar cel voor drievoudige kindermoord ADN

26 oktober 2018

09u54

Bron: Belga 5 Het Brusselse hof van beroep heeft vandaag Sonja T.M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. De 38-jarige vrouw had in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakt waarbij haar drie kinderen om het leven kwamen. Ze stichtte de brand om zich te wreken op haar ex. Zelf hield de vrouw altijd vol dat ze haar kinderen niet wou doden, maar het hof vond haar verklaringen volslagen ongeloofwaardig. De Brusselse correctionele rechtbank had T.M. in januari nog tot 28 jaar cel veroordeeld, maar de vrouw was in beroep gegaan.

Sonja T.M. woonde met haar partner in Lennik, samen met de drie kinderen van het koppel, die 2, 4 en 6 jaar oud waren, en een oudere dochter van de vrouw uit een eerdere relatie. De verhouding tussen beide partners verliep allesbehalve over rozen, getuige de 25 politietussenkomsten voor partnergeweld.

Op 11 februari 2015 brak er brand uit in een bijgebouw van de gezinswoning, waar de drie jongste kinderen op dat moment aanwezig waren. De kinderen overleefden de brand niet. Vrijwel onmiddellijk bleek dat het vuur was aangestoken, waarna de moeder werd opgepakt en onder aanhoudingsbevel werd geplaatst voor moord op haar drie kinderen.

Uit woede

Sonja T.M. gaf toe dat ze de brand had gesticht, uit woede tegen haar partner omdat een gerechtsdeurwaarder haar die dag documenten had bezorgd waaruit bleek dat haar partner de echtscheiding vroeg en de hoede van de kinderen opeiste. Ze zou niet geweten hebben dat de kinderen in het bijgebouw aanwezig waren.

Het hof van beroep liet van dat verhaal geen spaander heel. De wetsartsen hebben immers vastgesteld dat de drie kinderen hoge dosissen kalmeermiddelen hadden gekregen. Voor het openbaar ministerie is er dan ook geen twijfel mogelijk. “Sonja T.M. heeft haar kinderen verdoofd, naar dat lokaal gebracht en dan opzettelijk brand gesticht. Dat is moord en daarvoor is geen enkele verzachtende omstandigheid aanvaardbaar”, klonk het ook al in eerste aanleg.

Ook het hof veroordeelde Sonja T.M. voor de drievoudige kindermoord. In zijn arrest sprak het hof over gruwelijke feiten, die blijk gaven van een ondenkbare wreedheid en extreme lafheid. Ze krijgt er prompt ook twee jaar cel bij: 30 in plaats van 28 jaar. Ze krijgt ook een terbeschikkingstelling opgelegd van 10 jaar.