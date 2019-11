Sonia glijdt uit over radijs op groenteafdeling: supermarkt is juridisch niet aansprakelijk mvdb

21 november 2019

09u50

Bron: Radio 2 2 Een vrouw die op de groenteafdeling van een supermarkt uitgleed over een radijs, moet zelf opdraaien voor de kosten, zo blijkt. Sonia liep bij haar val een zware hamstringblessure op. Ze deed haar verhaal op het Radio 2-programma De Inspecteur.

Sonia uit het Antwerpse ging afgelopen zomer boodschappen doen in de Carrefour in haar buurt. Op de groenteafdeling glijdt ze uit over een radijs en komt zwaar ten val. Het Carrefour-personeel komt haar ter hulp en belt een ziekenwagen. In het hospitaal blijkt dat Sonia een ernstige hamstringblessure heeft opgelopen. Ze vult de nodige formulieren in en krijgt te horen dat ze zich geen zorgen moet maken over de eventuele kosten. De factuur van de ambulancedienst betaalt ze zonder fout. De pijn baart haar meer zorgen. Sonia moet zich een tijd op krukken behelpen. Haar geliefde hobby tennis moet ze wellicht voorgoed opgeven.

De vrouw betaalt alle kosten en krijgt weken later een brief van de verzekeringsmaatschappij van Carrefour toegestuurd. In de brief staat meegedeeld dat de supermarkt niet aansprakelijk kan gesteld worden in dit dossier. Het verzekeringsbedrijf staaft dit met rechtspraak waarin staat dat “eenieder dient in te staan voor zijn eigen veiligheid en zijn gedrag dient aan te passen aan elke mogelijke hindernis”. Even verder staat: “Een radijs op de grond, in de afdeling groente en fruit, is geen onvoorziene hindernis.”

Groenterestenarrest

Een verontwaardigde Sonia gaat te rade bij haar eigen verzekeringsmaatschappij. Zij delen haar mee dat ze weinig kans maakt, en haalt een extra argument aan. Een gelijkaardige zaak werd 38 jaar geleden beslecht door het Hof van Cassatie met het principe- arrest van 6 maart 1981, het zogenoemde ‘groenterestenarrest’. Het arrest bepaalt dat als een klant uitglijdt over groenteresten in de groenteafdeling, de supermarkt niet aansprakelijk zal gesteld worden. De uitspraak was een precedent, en wordt vandaar een principe-arrest genoemd .

Professor Aansprakelijkheidsrecht Thierry Vansweevelt (UAntwerpen) bevestigt aan ‘De Inspecteur’ het bestaan van het groenterestenarrest. Een vrouw gleed in een Delhaize-vestiging uit over groenteafval op de afdeling groente en fruit. De rechtbank oordeelde dat de supermarkt niet aansprakelijk was en dat het slachtoffer zelf de kosten moest betalen. De professor stelt dat het arrest helemaal in lijn ligt met het Westerse aansprakelijkheidsrecht: wie schade lijdt, moet een fout van iemand anders kunnen aantonen.

Indien de radijs op een andere plaats in de supermarkt had gelegen, zou Sonia wel alle schade vergoed hebben gekregen. Winkels zijn in het verleden wel aansprakelijk gesteld toen er bijvoorbeeld ijs op de vloer van de parfumerie-afdeling lag. Het leidt geregeld tot rechtszaken waarbij de schade hoog kan oplopen omdat er soms arbeidsongeschiktheid of een blijvende handicap mee is gemoeid .

“De directie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen “, zie je geregeld opduiken, maar die boodschap wordt in de rechtbank vaak nietig verklaard. Indien bewezen wordt dat een fout aan de basis lag van een lichamelijk letsel, houdt de aankondiging juridisch geen steek. Anders zou een winkelier altijd zijn verantwoordelijkheid kunnen ontlopen.

Sonia kan mogelijk een beroep doen op een persoonlijke ongevallenverzekering. Die komt vaak wel tussen in de medische kosten na een ongeval zonder dat je iemands fout moet kunnen bewijzen.