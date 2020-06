Sommige verslagen van telefonische hulp bij invullen belastingaangifte onvolledig kv

08 juni 2020

21u13

Bron: Belga 2 Wie hulp nodig heeft bij het invullen van zijn belastingaangifte, kan dit jaar vanwege de coronacrisis enkel telefonisch terecht bij de federale overheidsdienst Financiën. De telefonische invulsessie mondt uit in een verslag met alle codes en de overeenstemmende bedragen, maar sommige van die samenvattende verslagen blijken nu onvolledig. Dat laat de FOD Financiën vanavond weten.

Volgens woordvoerder Francis Adyns zijn er ongeveer 100.000 van die verslagen verstuurd. Hoeveel er fouten bevatten, is momenteel nog niet duidelijk. De FOD Financiën hoopt daar in de loop van morgen meer zicht op te hebben. In sommige verslagen ontbreken codes die nochtans tijdens de telefonische afspraak tussen de burger en de medewerker van Financiën werden besproken.

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte kan door de coronacrisis dit jaar niet in de kantoren van de FOD Financiën of tijdens gemeentelijke zitdagen. Er is wel telefonische hulp. De burger maakt eerst een afspraak, waarbij de aangifte dan samen met een ambtenaar wordt ingevuld. Het samenvattende verslag krijgt de burger daarna toegestuurd om het te ondertekenen en terug te sturen. De aangifte ondertekenen en indienen kan ook in MyMinfin via Tax-on-web.



De FOD Financiën laat nog weten eerstdaags nieuwe verslagen uit te sturen. Daarin staat vermeld dat de burger met het vorige geen rekening hoeft te houden.