Sommige postkantoren gaan weer open op zaterdag: in totaal vanaf morgen zo’n 350 ADN

17 april 2020

15u02

Bron: Belga 0 Bpost gaat een deel van zijn postkantoren opnieuw openen op zaterdag. Dat meldt het bedrijf vrijdag.

Sinds de afkondiging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op 13 maart, waren de bpost-kantoren dicht op zaterdag. Daar komt nu dus verandering in. De kantoren openen geleidelijk aan op zaterdag hun deuren weer. Morgen, 18 april, zullen dat er al 350 zijn. Welke kantoren concreet zullen openen, verduidelijkt het bedrijf op zijn website.

“Sinds het begin van de lockdownmaatregelen is iedereen zich bewust van het belang van de opdracht van bpost in deze moeilijke tijden. De dienstverlening van bpost, die als essentieel wordt beschouwd, moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen, en zeker voor alle Helden die in de week druk in de weer zijn”, klinkt het bij bpost.



De maatregelen voor de veiligheid en hygiëne blijven van kracht. Bpost spoort klanten ook nog altijd aan om enkel voor dringende zaken naar het kantoor te komen. In de week blijven de aangepaste openingsuren gelden: de postkantoren zijn dan open tot 17 uur en zijn 's middags gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur.

Het is een erg drukke tijd voor het Belgische postbedrijf, dat veel meer pakjes te verwerken krijgt. De verwerking en uitreiking neemt meer tijd in beslag, met vertragingen tot gevolg. Klanten kunnen hun pakjes volgen via Track & Trace.