Sommige grootouders mogen weer op hun kleinkinderen passen ADN

17 mei 2020

11u47

Bron: Belga 38 Grootouders kunnen in bepaalde gevallen weer op hun kleinkinderen passen, zo kondigt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zondag aan op Twitter.

Zo mogen de grootouders in kwestie niet tot een risicogroep behoren, hetgeen betekent dat ze bijvoorbeeld niet ouder mogen zijn dan 65 jaar en geen gezondheidsproblemen mogen hebben. Daarnaast moeten ze ook deel uitmaken van de sociale bubbel van het gezin van de kleinkinderen, dus van de vier extra personen die sinds een week aan een bubbel mogen worden toegevoegd.

“Goed nieuws voor heel wat families en ook extra ondersteuning voor veel gezinnen”, tweet Beke. De verduidelijking is ook opgenomen in de rubriek “veelgestelde vragen” op de website info-coronavirus.be. “Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen? Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid ...)”, staat daar te lezen.

Grootouders die niet tot de risicogroep behoren mogen weer op de kleinkinderen passen als ze in de gekozen sociale bubbel zitten. Dat is nu verduidelijkt in de FAQ van https://t.co/6thv1dTemq. Goed nieuws voor heel wat families en ook extra ondersteuning voor veel gezinnen. pic.twitter.com/UBSjN9B4nF Wouter Beke(@ wbeke) link