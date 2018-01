Sommige geneesmiddelen niet meer in voorraad bij apothekers IVI

26 januari 2018

18u14

Bron: Belga 5 Het is dagelijkse kost bij onze apothekers dezer dagen: een aantal geneesmiddelen hebben ze niet meer in voorraad. Soms gaat het maar om een tijdelijk probleem, maar "sowieso stijgt het aantal gevallen en ook het aantal problematische gevallen neemt toe", bevestigt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond berichtgeving van VTM NIEUWS. "Het fenomeen is al een tijd aan de gang, maar nu wordt het tijd dat er iets gebeurt", aldus Zwaenepoel.

Apothekers hebben heel wat producten niet meer in hun schuiven. Een voorbeeld is Vasexten, een bloeddrukverlagend middel. "Het is al anderhalve maand niet meer in voorraad, en nu hebben we te horen gekregen dat het binnenkort zelfs uit de handel gaat", zegt Zwaenepoel. Ook een bepaalde anticonceptiepil is niet meer verkrijgbaar. "Dan moeten we op zoek naar een product van een ander merk, met dezelfde samenstelling. Maar overschakelen is voor de patiënt niet altijd even aangenaam in het kader van de continuïteit van de behandeling."

Grondstoffen

Ook bepaalde grondstoffen om bereidingen mee te maken, ontbreken tegenwoordig. Onlangs waren er ook moeilijkheden om aan gedestilleerd water te geraken. Apothekers kregen dan het advies vanuit beroepsverenigingen om flessenwater te gaan kopen, maar dat heeft niet dezelfde hoogwaardige farmaceutische kwaliteit.

Besparingen

De tekorten zijn onder meer te wijten aan de besparingen in de gezondheidszorg, maar volgens Zwaenepoel is het te kort door de bocht om dat als enige oorzaak naar voren te schuiven. "Er spelen ook internationale marktmechanismen. Globaal is er wel wat economische druk op de farmaceutische sector, waardoor men onder meer gaat besparen op het aanleggen van voorraden en men niet meer kan beantwoorden aan de vraag." En dan moeten de apothekers op zoek naar oplossingen. "De patiënt is het grootste slachtoffer, want het vinden van alternatieven is niet altijd even eenvoudig."

Zwaenepoel wijst erop dat er met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wel plannen zijn gemaakt om de problemen uit de wereld te helpen of in elk geval te verkleinen, maar die plannen behoeven nog wetgevende reglementering en moeten ook nog groen licht krijgen van de Europese instanties.