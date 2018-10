Sommige deurwaarders sjoemelen er op los: “Ze willen hele schuldenindustrie in handen krijgen” SVM

30 oktober 2018

22u31

Bron: Belga 0 Een gerechtsdeurwaarder die 36 keer kosten aanrekent bij een en dezelfde schuldenaar. Een collega die 25 keer zijn reiskosten factureert voor verplaatsingen binnen dezelfde gemeente. Nog een collega die de vereffening van een kleine schuld jarenlang rekt omdat hij bij elke afbetaling een procentje opstrijkt. Het zijn enkele van de misbruiken door gerechtsdeurwaarders die Knack in zijn jongste nummer aan de kaak stelt.

Aanleiding is het rapport dat justitieminister Koen Geens (CD&V) bestelde bij twee experts. Knack legde dat rapport voor aan een eregerechtsdeurwaarder en een jonge collega. Vooral eregerechtsdeurwaarder Bartel Broeckaert haalt hard uit naar zijn collega's en zegt dat ze "de hele schuldenindustrie in handen willen krijgen".

De experts laten optekenen dat de tarieven niet transparant en te complex zijn. Een ereloon van 100 euro voor de gerechtsdeurwaarder wordt door allerlei indirecte belastingen uiteindelijk een factuur van 271 euro.

“Puur zwart geld”

Ook met reiskosten wordt creatief omgesprongen. "Als een deurwaarder 's morgens uit Gent vertrekt met 25 exploten voor Maldegem, dan mag hij die reiskosten 25 keer aanrekenen terwijl hij die verplaatsing dus maar één keer doet”, klinkt het. Of facturen van slotenmakers worden via fotokopies in verschillende dossiers telkens opnieuw gebruikt. "Dat is puur zwart geld", aldus de eregerechtsdeurwaarder. "De fiscus heeft tijd noch mensen voor grondige controles."

Ook bij inbeslagnames worden de kosten soms systematisch opgevoerd. Of zaken worden onnodig gerekt, want een schuld die in schijfjes wordt betaald, brengt geld op dankzij het innings- en kwijtingsrecht.

Geens: “Niet veralgemenen”

Geens geeft in een reactie aan Knack toe dat er wantoestanden bestaan die in de vorige hervorming niet aangepakt werden. Maar men mag volgens hem niet veralgemenen naar de volledige beroepsgroep. De minister zegt dat de komende wetgeving enkele van die misbruiken zal aanpakken. Andere misbruiken vallen volgens hem onder de deontologie. Voorts zal de volledige digitalisering volgens de minister ook enig soelaas bieden.