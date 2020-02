Sommige Chinese restaurants sluiten deuren uit voorzorg voor coronavirus Redactie

04 februari 2020

09u54

Bron: Eigen berichtgeving 2 Enkele Chinese restaurants in ons land houden de deuren gesloten uit vrees voor het coronavirus. Het gaat telkens om voorzorgsmaatregelen: de uitbaters willen het zekere voor het onzekere nemen.

Zo is er de Golden Lotus, het Chinees meeneemrestaurant in Rotselaar, dat tot en met 5 februari gesloten blijft. Dat is langer dan gepland.

“Omwille van veiligheidsredenen naar de klant toe zijn we genoodzaakt om pas later te openen. Donderdag gaan we terug open. Voor alle duidelijkheid: er is niemand ziek. Het is louter omwille van voorzorgsmaatregelen”, laat de Golden Lotus weten.

Ook Shunli, een Chinees restaurant in Boutersem, blijft een week langer dicht dan eerst aangekondigd. De uitbaters waren met vakantie in China.

Haar naam heeft de dochter liever niet in de krant maar ze wil best uitleggen waarom haar familie deze beslissing nam. “Mijn ouders kwamen vorige week terug van een reis naar China. Zij verbleven niet in Wuhan, waar het virus uitbrak. Ze vertonen ook geen symptomen van het virus, maar je weet maar nooit. Voor alle zekerheid blijven we dan ook een weekje langer dicht zodat we zeker zijn dat er geen risico bestaat. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor een eventuele besmetting in de buurt”, zegt ze.